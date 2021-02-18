Вінницьке підприємство-забруднювач зобов’язали виконати припис Держекоінспеції

увійшов у ТОП-10 найбільших забруднювачів повітря в регіоні

Об'єкт увійшов у ТОП-10 найбільших забруднювачів повітря в регіоні

Протягом 10 – 21 лютого минулого року на території підприємства було виявлено ряд порушень

Один із найбільших забруднювачів на Вінниччині АТ «ДТЕК Західенерго» (ВП «Ладижинська ТЕС») зобов’язали через суд усунути порушення, виявлені Державною екологічною інспекцією.

Про це повідомляє пресслужба ДЕІ у Вінницькій області.

Протягом 10 – 21 лютого минулого року на території підприємства під час позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства було виявлено ряд порушень. На основі них було видано Припис щодо їх усунення.

Згодом Львівський окружний адміністративний суд скасував припис за позовом підприємства. Інспекція подала апеляційну скаргу.

15 лютого 2021 року Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Держекоінспекції в повному обсязі. Відтак підприємстві все ж доведеться виконувати припис інспекції.

Нагадаємо, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований розповів, які підприємства Кривбасу завдають найбільшої шкоди навколишньому середовищу регіону.