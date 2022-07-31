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Ірак: демонстранти вдруге за тиждень взяли штурмом будівлю парламенту

Надія Карбунар
Сьогодні, 07:07 glavcom.ua
Ірак: демонстранти вдруге за тиждень взяли штурмом будівлю парламенту
Демонстранти вдруге за тиждень взяли штурмом урядову «зелену зону» і прорвалися будівлю парламенту країни
фото з відкритих джерел

Протестувальники вимагають створення уряду, вільного від іноземного впливу і корупції

В Іраку тисячі прихильників лідера шиїтської напіввійськової організації «Армія Махді», священнослужителя і політика Муктади ас-Садра в суботу, 30 липня, вдруге за тиждень взяли штурмом урядову «зелену зону» і прорвалися будівлю парламенту країни. Про це повідомляє DW.

Протестувальники вимагають створення уряду, вільного від іноземного впливу і корупції.

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Демонстранти, очолювані ас-Садром і його рухом, трощили бетонні загородження і кидали каміння. Поліція застосувала сльозогінний газ. За даними влади, щонайменше 125 людей отримали поранення, включаючи протестувальників і поліцейських.

Муктада ас-Садр продовжує боротися за владу.

Партія ас-Садра здобула перемогу на іракських виборах у жовтні 2021 року. Однак він відкликав своїх депутатів з парламенту після того, як йому не вдалося сформувати уряд.

Він хотів створити альянс проти шиїтських партій, більшість із яких отримують військову і фінансову підтримку з боку Ірану і мають свої воєнізовані угруповання.

У результаті десятки місць дісталися альянсу шиїтських партій. Майже рік Ірак залишається без президента і прем'єр-міністра, оскільки ситуація зайшла в глухий кут.

У боротьбі за владу рух ас-Садра хоче перешкодити своїм політичним опонентам з оточення колишнього глави уряду Нурі аль-Малікі сформувати уряд.

Суперники 47-річного релігійного лідера представили свого кандидата на посаду прем'єр-міністра через майже десять місяців після парламентських виборів. Однак, з точки зору ас-Садра, колишній міністр Мухаммед Шіях ас-Судані, який був висунутий на цю посаду, занадто близький до експрем'єра аль-Малікі, ворогуючому з ас-Садром. Більш того, аль-Малікі і його альянс відкрито симпатизують сусідньому Ірану.

Нагадаємо, у Багдаді сотні прихильників шиїтського лідера Муктади ас-Садра у середу, 28 липня, вже проривалися до будівлі парламенту.

До слова, Саудівська Аравія та Ірак нарощують об’єми постачання нафти в Європу на тлі поступової відмови європейців від російських енергоносіїв.

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