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МЗС відреагувало на поїздки бельгійської міністерки в окупований Крим

Мар’яна Мигаль
Вчора, 17:42 glavcom.ua
МЗС відреагувало на поїздки бельгійської міністерки в окупований Крим
Очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб
фото з відкритих джерел

Аджа Лябіб потрапила до окупованого Криму влітку 2021 року

Міністерство закордонних справ України через дипломатичні канали з бельгійською стороною з’ясовує обставини того, як саме нова очільниця Міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб потрапила до окупованого Криму влітку 2021 року, коли ще була журналісткою. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

«Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів», – сказав Ніколенко.

Та додав, що українська сторона позитивно відзначає запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. «Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги», – додав речник.

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований Крим. Аджа Лябіб приїздила на фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23-25 липня. Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС.

Теги: окупація МЗС Бельгія Крим

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