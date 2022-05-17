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    Біля кордону з Україною білоруські війська наводять понтонні переправи

    Білорусь вивела свої війська до кордону з Україною - Біля кордону з Україною білоруські війська наводять понтонні переправи
    Білорусь вивела свої війська до кордону з Україною

    Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по Україні

    Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

    Біля українсько-білоруського кордону триває другий етап так званої перевірки бойової готовності сил реагування. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 17 травня.

    «У рамках зазначених заходів на одному з полігонів відзначено тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди», – інформує Генштаб.

    За його даними, наразі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по об’єктах інфраструктури на території України.

    Як повідомлялося, Білорусь під виглядом «протидії можливим загрозам» проводить термінову «перевірку» двох районів територіальної оборони та розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною.

    До 21 травня триватиме наступний етап «перевірки бойової готовності» сил реагування збройних сил республіки Білорусь.

    Біля українського кордону перебувають до семи батальйонів армії Білорусі.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Біля кордону з Україною білоруські війська наводять понтонні переправи