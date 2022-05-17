Біля кордону з Україною білоруські війська наводять понтонні переправи

Білорусь вивела свої війська до кордону з Україною

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по Україні

Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Біля українсько-білоруського кордону триває другий етап так званої перевірки бойової готовності сил реагування. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 17 травня.

«У рамках зазначених заходів на одному з полігонів відзначено тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди», – інформує Генштаб.

За його даними, наразі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по об’єктах інфраструктури на території України.

Як повідомлялося, Білорусь під виглядом «протидії можливим загрозам» проводить термінову «перевірку» двох районів територіальної оборони та розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною.

До 21 травня триватиме наступний етап «перевірки бойової готовності» сил реагування збройних сил республіки Білорусь.

Біля українського кордону перебувають до семи батальйонів армії Білорусі.