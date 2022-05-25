Бійня в американській школі: кількість жертв зросла

Сальвадор Рамос купив автоматичні гвинтівки, коли йому виповнилося 18

До того, як влаштувати стрілянину в школі, хлопець застрелив свою бабусю

У США в результаті стрілянини в школі загинули 19 дітей та двоє дорослих. Про це повідомив сенатор штату Техас Роланд Гутьєррес, де сталася трагедія, повідомляє CNN.

Зазначається, що 18-річного хлопця, котрий відкрив вогонь, звали Сальвадор Рамос. Він учень цієї школи.

Джерело в поліції розповіло, що до того, як влаштувати стрілянину в школі, хлопець застрелив свою бабусю. Сам він був убитий під час стрілянини з поліцією.

Нагадаємо, стрілянина відбулася у початковій школі Техасу (місто Робб). Раніше було відомо про 18 загиблих.

Підозрюваний у нападі на школу – Сальвадор Рамос – купив автоматичні гвинтівки, коли йому виповнилося 18.

Нагадаємо, 24 травня стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. Серед постраждалих в результаті атаки – двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

Президент США Джо Байден розпорядився до 28 травня приспустити прапори над Білим домом і всіма урядовими будівлями, в тому числі за кордоном, в пам'ять про жертви стрілянини.

Раніше повідомлялося, що учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео).

Кілька днів тому у школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені.

Перед цим у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.

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