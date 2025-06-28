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Дід нової очільниці розвідки Британії MI6 був українцем та мав прізвисько М'ясник

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Дід нової очільниці розвідки Британії MI6 був українцем та мав прізвисько М'ясник
Дідусь по батьківській лінії Блез Метревелі мав непересічне життя
фото:www.dailymail.co.uk

Жінка, яка очолила британську спецслужбу, має українське коріння

Британську Секретну розвідку MI6 вперше в історії очолила жінка – Блез Метревелі. Вона виявилася онукою українця Костянтина Добровольського – одного з найвідоміших колаборантів часів нацистської окупації. Як повідомляє «Главком», про це повідомляє видання Daily Mail.

Коли Блез Метревелі оголосили наступним керівником MI6, одразу стало очевидно, що її «давно готували до цієї вершини», пишуть журналісти. «Жінка, яка мала стати першою жінкою-керівником розвідки за 116-річну історію агентства, мала всі необхідні якості. Метревелі виросла за кордоном у багатомовній родині та досягла успіхів у Кембриджі – де вона вивчала антропологію. Коли на початку цього місяця стало відомо про її призначення здавалося, що MI6 виконала свою роботу. Її легендарним службам перевірки вдалося тримати в таємниці все, що стосувалося, безсумнівно, дивовижного подвійного життя Метревелі», – йдеться у матеріалі. 

Архівні документи з Німеччини свідчать, що Добровольський, який народився у Чернігівській області, у 1941 році перейшов на бік Третього рейху і став головним агентом нацистської розвідки в регіоні.

Журналісти розкрили інформацію про те, що дідом Метревелі був Костянтин Добровольський, українець на прізвисько «М’ясник»
Журналісти розкрили інформацію про те, що дідом Метревелі був Костянтин Добровольський, українець на прізвисько «М’ясник»

Костянтин Добровольський дезертував із Червоної Армії,«шпигував і вбивав на користь Німеччини та Адольфа Гітлера». У публікації сказано, що Добровольський носив прізвисько «М'ясник».

Автор публікації зазначає, що хоча Метревелі ніколи не зустрічалася зі своїм дідом, те, що він був пов'язаний із нацистами під час Другої світової війни, «кидає тінь на її бездоганну репутацію».

Дід нової очільниці розвідки Британії MI6 був українцем та мав прізвисько М'ясник фото 1

Добровольський походив з українсько-німецько-польської родини. Після війни його родина емігрувала до Великої Британії, де син – Костянтин – виріс у новій родині, не знаючи свого справжнього батька. Він став лікарем, служив у британських військах і виховав доньку, яка тепер очолює британську зовнішню розвідку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої британії Кір Стармер вперше в історії секретної розвідувальної служби MI6 призначив головою цього відомства жінку Блейз Метревелі. Зараз вона працює генеральним директором з технологій та інновацій у MI6. Раніше Метревелі обіймала керівну посаду в MI5.

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Теги: Кір Стармер Daily Mail злочинець жінка полон міністр

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