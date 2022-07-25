Диверсії та теракти в Україні. Ексагент ФСБ розкрив правду про спеціальний підрозділ РФ

Олександр Лісенков описав роботу спецпідрозділу ФСБ «Вимпел»

Ексагент Федеральної служби безпеки Росії Олександр Лісенков, який залишив територію Росії та запросив політичний притулок у Європі, розповів про роботу ФСБ в Україні. У інтерв’ю Youtube-каналу «Гулагу нет» він розказав, що під виглядом підрозділів приватної військової компанії «Вагнера» виконувати завдання та проводити спецоперації їдуть кадрові офіцери ФСБ.

Також Олександр Лісенков описав роботу спецпідрозділу ФСБ «Вимпел», який активно діяв на окупованих територіях України останні вісім років.

«Вимпел» – спецпідрозділ ФСБ, одне із завдань якого – ведення диверсій за межами Росії, обслуговування олігархів, супровід поставок зброї. «Вимпел» працював багато де: це і африканські країни, і Латинська Америка, у них маса спецоперацій у Мозамбіку, Анголі, Венесуелі. Але найголовніше – вони останні вісім років не вилазять із території окупованої України. Це диверсії, підриви, ліквідація журналістів, вивіз цінних людей в Росію», – пояснив ексагент ФСБ.

Лісенков наголосив, що ФСБ має прямий стосунок до всіх терактів, які були в Україні.

«Функція «Вимпелу» була – розпалювати вогонь війни останні вісім років. Убити когось, підірвати і сказати, що якісь там українці, вони нас обстрілюють, бомблять. Насправді вони роблять усе своїми руками, а потім виправдовують ведення війни», – повідомив колишній агент ФСБ.

Нагадаємо, пілотом російського літака Су-25, якого 18 червня воїни 72-ї бригади збили під Світлодарськом, є майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер», та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тис. руб. на місяць.