Коли Росія може почати повномасштабну війну? «Нафтогаз» дав відповідь

Росія вже використовувала «Північний потік-2» в якості зброї

Якщо Росія припинить транзит газу територією України, то це розв'яже їй руки в питанні повномасштабної війни. Запуск газопроводу «Північний потік-2» зробить Київ більш вразливим. Про це голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю для Financial Times.

За його словами, Росія вже використовувала «Північний потік-2» в якості зброї, нібито перекривши постачання газу в Європу. Він також висловив упевненість, що цей газопровід зробить Україну більш вразливою для повномасштабного російського вторгнення, усунувши стримуючий фактор.

«Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси повномасштабної війни між Росією і Україною з усіма її наслідками», – заявив Вітренко.

Крім того, на його думку, вимоги Росії до Німеччини і прагнення до політичних поступок на переговорах про новий газовий контракт з урядом Молдови є підставами для санкцій проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, раніше Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС запуск «Північного потоку – 2».

Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Напередодні Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.