Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
Оренда житла у норвезькому селі може коштувати $1000−1200 на місяць
Мистецтвознавиця зі Львова Оксана Бобошко ось уже близько року живе у Норвегії. Про те, чим ця скандинавська країна їй сподобалася, та як норвежці допомагають українцям, пані Оксана розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для видання «Високий Замок».
Через вісім місяців після початку повномасштабної війни українка вирішила поїхати до своєї мами, яка живе у Норвегії. «Мамі на той час було 87 років, і вона потребувала догляду. Думала, поїду на зиму, а навесні повернуся до Львова. Зі собою взяла лише зимові речі. Але не так сталося, як гадалося», – розповідає свою історію Оксана Бобошко.
У Норвегії зараз живуть близько 60 тис. українців. За словами Оксани Бобошко, усі українці, які приїжджають у Норвегію, згідно з колективною програмою захисту, отримують безкоштовно житло (допомога для українців у Норвегії в середньому 500 євро). Це непростий процес.
«Коли я приїхала до Норвегії рік тому, то на таке житло треба було чекати близько трьох місяців. Ми безмежно вдячні цій країні за опіку й військову допомогу, яку уряд надає Україні», – каже вона.
Оренда житла у Норвегії – дороге задоволення. Наприклад, оренда житла у селі – $1000−1200 на місяць (з комунальними послугами). Вода тут безкоштовна, а за електрику треба дорого платити. У місті вартість оренди, наприклад, двокімнатної квартири – $1500 (з комунальними послугами).
Щоб отримати роботу, потрібні знання норвезької та англійської мов. Іноземці, які приїжджають до Норвегії, мають можливість безкоштовно навчатися у школі (навчання триває мінімум пів року). У країні популярне волонтерство. Навіть існує таке слово «тюгнат», яке перекладається як «спільна праця для всезагального блага». Робочий день у норвежців триває лише до третьої години дня, а потім – вільний час.
95% людей у Норвегії – середній клас. Мільйонери є, але норвежці розповідають, що вони часто виїжджають з країни, бо змушені платити дуже високі податки. А ось пенсіонери у Норвегії живуть добре, дозволяють собі двічі на рік їздити у теплі країни. Мають власні помешкання в Іспанії, Португалії, Туреччині тощо.
Що стосується мовного бар'єру, то із цим у Норвегії простіше, ніж у деяких країнах Європи. Практично все населення розмовляє англійською мовою. «Розмовну англійську я знаю більш-менш добре, тому з першого дня почувалася так, ніби виграла джекпот», – додає мешканка Львова.
Цікавим видалось українці ставлення місцевих до електрики. Так, у Норвегії будинки підсвічуються 24 години на добу! На вікнах у норвежців немає фіранок – усі помешкання ніби з відкритою душею та очима.
«Коли проїжджаєш автівкою повз будинки і заглядаєш у ці віконечка, таке відчуття, ніби споглядаєш захопливий фільм… Темніє у Норвегії рано, тому норвежці, очевидно, підсвідомо прагнуть мати багато світла у домі. Я, до речі, постійно вимикала світло, то господарі мені зробили зауваження: світло має світитися цілодобово! Норвежці – раціональні, але електрики не економлять», – ділиться спостереженнями біженка.
Ще одним здивуванням для мистецтвознавиці була місцева погода та клімат: «Норвегія для мене була terra incognita (з латини – «невідома земля»). Я багато подорожувала, але теж, як і ви, думала, що Норвегія – це холодна країна. Так, Норвегія – північна країна. Але у неї також є південь, власне я зараз живу на півдні Норвегії, майже на кордоні зі Швецією (відстань до Швеції, як від Львова до Стрия – близько 70 км). Була здивована тамтешнім кліматом. Погода тут нічим не відрізняється від львівської. Звісно, у Норвегії буває холодно, вітряно, але я жінка, яка вже нічого не боїться, тим паче погоди».
До слова, біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро. Про це йдеться на сайті норвезького Директорату у справах іноземців (UDI). Уряд Норвегії пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися до України та осісти вдома – 17500 норвезьких крон (1500 євро) на норвезький банківський рахунок. Зазначається, що пропозиція завжди залежить від ситуації з безпекою в країні, куди людина має намір повернутися.
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