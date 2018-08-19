Парапланеристи з України і Великої Британії на змаганнях у Македонії



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Українець Волов після зіткнення приземлився на дереві

Парапланеристи з України і Великої Британії загинули в результаті зіткнення під час змагань в Македонії. Про це повідомляє The Guardian.

54-річний Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальною гонкою British Open в місті Крушево в п'ятницю близько полудня. Волов загинув на місці події, а Пауелл помер в лікарні після спроб реанімації.

Пауелл був відомим інструктором, який мав багаторічний досвід. За свідченнями очевидців, спортсмени двічі зіткнулися в повітрі. Після першого контакту їм вдалося розділитися, але другий контакт був «набагато сильнішим».

Пауелл не відкрив свій запасний парашут і все ще був у свідомості, коли до нього прибули парамедики. Він отримав важкі травми внутрішніх органів, а також зламав плече, таз і ребра.

Українець Волов, який не виступав на цих змаганнях, як повідомляється, відкрив свій запасний парашут і приземлився на дереві. Він був мертвий на той час, коли його знайшли рятувальники.

Джерело: Європейська правда