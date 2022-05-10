Росія придумала, як приховати свої втрати на війні – перехоплення СБУ

Станом на ранок 10 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 26 тисяч своїх солдатів

Окупанти записують вбитих солдатів до списку «безвісти зниклих»

У РФ частину вбитих в Україні російських військовослужбовців записують до списку «безвісти зниклих»: у такий спосіб країна-окупант хоче приховати значні втрати особового складу на війні. Про це свідчить телефонна розмова окупанта зі своєю дружиною з «ДНР», яку перехопила Служба безпеки України.

Тіла російських солдатів складають на імпровізованих звалищах – «двохсотих» так багато, що гори трупів сягають двох метрів заввишки.

«Це не морг, це звалище. Здоровенне це… поле – не поле, полігон – не полігон… Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки з людський зріст», – розповідав окупант.

За його словами, звалище організувати просто під Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам померлих знайти їхні рештки. Сам окупант про це дізнався, бо його знайома відшукала там тіло брата.

З початку повномасштабного вторгнення (24 лютого) і станом на ранок 10 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 26 тисяч своїх солдатів, із них 350 – за останню добу, як повідомляє Генштаб ЗСУ. Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Додамо, що Росія буде воювати далі, навіть попри поразки. Також відомо, що Путін вирішив пустити наявну ситуацію на самоплин.

Нагадаємо, що британська розвідка назвала головний прорахунок Росії. За даними розвідників, РФ не змогла передбачити український опір.