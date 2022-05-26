  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Росіяни проводять командно-штабні навчання в Білорусі

    Росіяни проводять командно-штабні навчання в Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Загроза ракетних ударів з боку Білорусі зберігається

    У Білорусі російські військові проводять командно-штабні та мобілізаційні тренування. Також зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

    За його даними, мобілізаційні навчання окупанти проводять спільно з особовим складом військових частин збройних сил Білорусі.

    «На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни», - йдеться в повідомленні.

    Також триває ліквідація наслідків дислокації на території Білорусі підрозділів збройних сил РФ, які залучалися до ведення бойових дій в Україні.

    Крім того, проводяться заходи щодо попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

    Напередодні прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії.

    Раніше повідомлялося, що загроза ударів з боку Білорусі зростає. «Іскандери» за 50 км від України.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна військові навчання Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни проводять командно-штабні навчання в Білорусі