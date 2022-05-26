Росіяни проводять командно-штабні навчання в Білорусі

Загроза ракетних ударів з боку Білорусі зберігається

У Білорусі російські військові проводять командно-штабні та мобілізаційні тренування. Також зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За його даними, мобілізаційні навчання окупанти проводять спільно з особовим складом військових частин збройних сил Білорусі.

«На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни», - йдеться в повідомленні.

Також триває ліквідація наслідків дислокації на території Білорусі підрозділів збройних сил РФ, які залучалися до ведення бойових дій в Україні.

Крім того, проводяться заходи щодо попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

Напередодні прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії.

Раніше повідомлялося, що загроза ударів з боку Білорусі зростає. «Іскандери» за 50 км від України.