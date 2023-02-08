Сейсмолог: Щодня у світі відбувається з десяток землетрусів

Відбувається чимало землетрусів в Україні

Між бойовими діями в Україні і хвилею землетрусів, що прокотилася світом в останні дні, немає ніякого зв’язку. Про це сказав в інтерв’ю «Главкому» завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Сергій Вербицький.

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«Щодня у світі відбувається з десяток землетрусів. Наш Інститут геофізики фіксує їх по усьому світу: в Індонезії, Австралії… І я вам скажу, що землетрус не можна передбачити: десь сильніше тріснула тектонічна плита – там починає сильно «трясти», – розповів Вербицький.

Постійно фіксують землетруси у Японії. «Там раз на місяць точно стається досить сильний», – сказав експерт.

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За його словами, відбувається чимало землетрусів в Україні – просто вони незначні і майже невідчутні. «На моїй пам’яті, а я тут працюю понад 20 років, в Україні був лише один сильний землетрус – у Микулинцях Тернопільської області (3 січня 2002 року – ред.), коли у людей потріскалися хати. На Закарпатті часто відчуваються підземні поштовхи, але вони не мають руйнівної сили», – зазначив експерт.

Не виключено, що в Україні сильні землетруси можуть статися у Києві та у Криму, а також у Чернівецькій та Одеській областях, які найближче до зони Вранча. «Наш Інститут досліджує сейсмічну активність саме у цій зоні – вона охоплює румунські Карпати. А от Львів, наприклад, особливо не трястиме, бо місто стоїть на плиті», –- сказав Вербицький.

Зона Вранча – сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування південних румунських) та східних (українських) Карпат у повіті Вранча, Румунія.

Коментуючи землетрус у Росії 7 лютого, Вербицький зазначив: «Трясло Курили. Росію трясе дуже часто – вона займає величезну територію, на якій постійно стаються землетруси, щоправда, чомусь поки незначні».

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Зазначається, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.

Станом на зараз внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули вже 7266 осіб.