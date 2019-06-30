Справа Скрипаля: у Кремлі повідомили про жорстку розмову Мей та Путіна



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Бесіда між Путіним і Мей у справі Скрипалів проходила жорстко і віч-на-віч на саміті G20

У Кремлі заявили про жорстку розмову президента РФ Володимира Путіна з прем'єром Великої Британії Терезою Мей щодо справи про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, бесіда між Путіним і Мей у справі Скрипалів проходила жорстко і віч-на-віч на саміті G20.

«І досить дохідливо президент Путін пояснив їй все, що вимагало пояснень у справі Скрипалів», - цитує Пєскова «Риа Новости».

Раніше стало відомо, що прем'єрміністр Великої Британії Тереза Мей повідомила президенту РФ Володимиру Путіну на полях G20, що дії Росії в Україні викликають у британської сторони глибоке занепокоєння.

Путін також нещодавно прокоментував отруєння Скрипаля: «зрадники повинні бути покарані».

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.