  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Справа Скрипаля: у Кремлі повідомили про жорстку розмову Мей та Путіна

    • Розсилка
    Справа Скрипаля: у Кремлі повідомили про жорстку розмову Мей та Путіна

    Бесіда між Путіним і Мей у справі Скрипалів проходила жорстко і віч-на-віч на саміті G20

    У Кремлі заявили про жорстку розмову президента РФ Володимира Путіна з прем'єром Великої Британії Терезою Мей щодо справи про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.

    За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, бесіда між Путіним і Мей у справі Скрипалів проходила жорстко і віч-на-віч на саміті G20.

    «І досить дохідливо президент Путін пояснив їй все, що вимагало пояснень у справі Скрипалів», - цитує Пєскова «Риа Новости».

    Раніше стало відомо, що прем'єрміністр Великої Британії Тереза Мей повідомила президенту РФ Володимиру Путіну на полях G20, що дії Росії в Україні викликають у британської сторони глибоке занепокоєння.

    Путін також нещодавно прокоментував отруєння Скрипаля: «зрадники повинні бути покарані».

    Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Путін отруєння Тереза Мей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ