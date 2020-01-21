Tiroler Tageszeitung: «Українська афера в США: Нові деталі до другорядної сцени - Відня» українагейт

Дмитро Фірташ Фото: Reuters

Другий подих «афери Українагейт»

Український олігарх Дмитро Фірташ вже роки поспіль як перетворився на постійний атракціон для австрійської публіки: час від часу газети та телебачення розважають своїх читачів та глядачів новими подробицями з життя «віденського самітника», який живе під домашнім арештом в своїй розкішній міській віллі в столиці Альпійської республіки, мовби в золотій клітці, в очікуванні екстрадиції до США, не маючи можливості покинути Австрію.

Інтерес до його особи в Австрії спалахнув останніми днями з новою силою, але тепер в нього з’явилося дещо інше підґрунтя: один із ключових свідків так званої «афери Українагейт», американський бізнесмен українського походження Лев Парнас, дав свідчення про те, що Фірташ намагався обміняти «компромат» на екс-віцепрезидента США Джо Байдена на свою свободу. Один із матеріалів з цього приводу оприлюднила газета Tiroler Tageszeitung. «Главком» пропонує його увазі читачів.

В ході української афери, окрім іншого, ймовірно, йдеться про угоду з українським олігархом Дмитром Фірташем, який живе в Відні.

Оприлюднені Конгресом США документи та інтерв’ю колишньої довіреної особи адвоката Трампа Руді Джуліані протягом минулих днів прояснили нові деталі подій, які призвели до початку процедури відсторонення від посади президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. При цьому в них постійно згадується український олігарх Дмитро Фірташ, який живе в Відні.

На оприлюднених 470 сторінках можна знайти власноручні записи колишньої довіреної особи Джуліані, Льва Парнаса, зроблені на папері віденського отелю «Ріц-Карлтон», які напряму стосуються Фірташа й які, за свідченнями Парнаса, були зроблені в ході телефонної розмови з Джуліані.

За зробленими в «Ріц-Карлтоні» записами, Фірташ, екстрадиції якого до США з 2014 року вимагає прокуратура Чикаго, нібито «дружньо» звільнив з роботи свого лоббіста Ленні Девіса та обіцяв надати повну інформацію щодо «справи Злочевського». Окрім того, в записах стоять імена Джо та Вікторія – вочевидь, це Джозеф ді Дженова та Вікторія Тонсінг – а також «угода», яка має бути укладена протягом найближчого часу, від місяця до трьох, так само, як і «угода» та «зупинка», які, скоріш за все, вказують на бажання Фірташа припинити американське розслідування проти себе.

Нові «українські справи» в оточенні Трампа

Принаймні, деякі частини цього сценарію були проведені в життя: 20 липня 2019 року Фірташ звільнив свого багаторічного лоббіста в США Ленні Девіса, який належить до табору Демократичної партії, та прийняв замість нього на роботу пов’язаних із Трампом адвокатів ді Дженова та Тонсінг. Окрім того, восени були оприлюднені письмові свідоцтва колишнього українського Генпрокурора Віктора Шокіна – цю публікацію організував адвокат Фірташа.

Дональд Трамп (Фото: AFP)

В своїх свідоцтвах Шокін покладає часткову відповідальність за своє звільнення з посади, яке сталося навесні 2016 року, на тодішнього віце-президента США Джо Байдена, який вважається можливим кандидатом від демократів на президентських перегонах 2020 року. Прибічники Трампа постійно пов’язують цю ініціативу Байдена з можливим розслідуванням Шокіна проти українського газового концерну «Бурисма» Миколи Злочевського. В правлінні цього концерну працював свого часу також син Байдена Ґантер.

Інші витримки з нотаток, написаних на папері з «Ріц-Карлтона», не мають прямого зв’язку з Фірташем та вказують на інші українські справи людей із оточення Трампа: «Змусити Зеленського відкрито заявити про розслідування в справі Байдена» - стоїть на іншому аркуші. Під час телефонної розмови, яка спричинила процедуру імпічмента, Дональд Трамп підштовхував свого українського колегу Володимира Зеленського 25 липня до розслідування проти сина Джо Байдена.

Ніякої негайної екстрадиції Фірташа

В документах, які Лев Парнас надав Конгресові США, можна також знайти свідоцтва інтенсивних контактів із колишнім українським Генпрокурором Шокіним. 13 квітня 2019 року, наприклад, мала місце зустріч між Парнасом та Шокіним в готелі «Інтерконтіненталь» у Відні, потім ще були зустрічі в Києві.

Джо Байден (Фото: AFP)

Заплановане на 10 жовтня 2019 року інтерв’ю Шокіна з американським «зірковим» телеведучим з каналу Fox News Шоном Хенніті, яке мало бути записане в віденському районі Favoriten, кінець кінцем не відбулося. Парнас, який мав асистувати на ньому, був тимчасово затриманий напередодні свого вильоту до Австрії у зв’язку зі звинуваченнями в нелегальному партійному фінансуванні.

Тим часом незрозуміло, що станеться тепер із самим Фірташем. Про «угоду» з американськими прокурорами, яку він нібито обговорював із Парнасом, нічого не відомо. Але й екстрадиція Фірташа до США теж найближчим часом не відбудеться. Після довголітнього процесу, щоправда, колишній міністр юстиції Клеменс Яблонер в липні 2019 року дозволив екстрадицію українця, але водночас одна із поданих адвокатами Фірташа вимог про повторення процедури розгляду екстрадиції була визнаною такою, що відтерміновує висилку. Коли відповідальний за цю справу віденський Земельний суд винесе свій вирок, незрозуміло. Досі нема необхідного формулювання позиції прокуратури Відня щодо цієї вимоги, пояснила спікер суду Кристина Зальцборн минулої п’ятниці інформаційній агенції APA.

Переклад для «Главкома»: Борис Немировський