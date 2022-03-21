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    У Білорусі партизани намагаються зупинити російських окупантів

    Білоруські партизани зупиняють російські потяги - У Білорусі партизани намагаються зупинити російських окупантів
    Білоруські партизани зупиняють російські потяги

    Партизани діють по всій території Білорусі

    В Білорусі розгорнули діяльність партизани, які хочуть не допустити вторгнення білоруських військ в Україну. Про це у Twitter повідомив соратник опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

    «Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити вторгнення білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена», – написав Вячорка.

    Опозиційний політик також опублікував карту «Залізничний опір-2022». Це карта Білорусі, де показані результати діяльності партизанського руху.

    Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.

    «Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну. Президент Росії змушує Олександра Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той розуміє, що це буде крахом для Білорусі», - сказав він.

    Нагадаємо, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Білорусі партизани намагаються зупинити російських окупантів