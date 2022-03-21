У Білорусі партизани намагаються зупинити російських окупантів

Партизани діють по всій території Білорусі

В Білорусі розгорнули діяльність партизани, які хочуть не допустити вторгнення білоруських військ в Україну. Про це у Twitter повідомив соратник опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

«Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити вторгнення білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена», – написав Вячорка.

Опозиційний політик також опублікував карту «Залізничний опір-2022». Це карта Білорусі, де показані результати діяльності партизанського руху.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ￼Ukraine will prevail, ￼️????￼️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.

«Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну. Президент Росії змушує Олександра Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той розуміє, що це буде крахом для Білорусі», - сказав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.