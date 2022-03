У Білорусі партизани намагаються зупинити російських окупантів

В Білорусі розгорнули діяльність партизани, які хочуть не допустити вторгнення білоруських військ в Україну. Про це у Twitter повідомив соратник опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

«Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити вторгнення білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена», – написав Вячорка.

Опозиційний політик також опублікував карту «Залізничний опір-2022». Це карта Білорусі, де показані результати діяльності партизанського руху.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. Ukraine will prevail, ️????️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj