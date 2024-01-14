У Греції було скасовано виступ британського гурту через його підтримку України

Від самого початку повномасштабного вторгнення гурт підтримує українців

В Афінах мав відбутися безоплатний концерт британського гурту The Tiger Lillies, однак, громадяни скасували концерт через те, що музиканти підтримують Україну. Про це повідомила місцева книгарня, розміщена поблизу площі, де мав відбутися виступ.

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Концерт був запланований 11 січня на площі Екзархії перед книгарнею «Бібліотека» та мав бути безоплатним для відвідувачів.

Як повідомляли в анонсі концерту, через дії можновладців історична площа Екзархії була обгороджена, там будують «непотрібну» лінію метро, через що знищили єдину зелену зону в цьому районі. Також зазначається, що будівельний майданчик охопив місцеву площу та прилеглі вулиці, тобто надалі та зона буде непрохідною.

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«Екзархія знову чинить опір! Давайте ще раз дамо площі життя, показавши, що ми творимо, а влада руйнує», – йшлося в анонсі до концерту, де британський гурт мав виступати на знак протесту проти будівництва.

У день запланованого виступу простір книгарні заявив, що концерт The Tiger Lillies скасовано. Протягом кількох днів книгарні писали групи людей та окремі особи і висловлювались проти концерту Tiger Lilies.

«Головною причиною цього є їхня підтримка України, яка вважається проблематичною для багатьох», – йдеться в оголошенні.

Ще однією причиною назвали надмірну кількість людей, яка зареєструвалася для відвідування концерту. Організатори заявили, що територія, відведена під проведення виступу, не змогла б умістити гурт та авдиторію.

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The Tiger Lillies – музичне тріо з Лондона, що виникло в 1989 році. У своїй творчості гурт поєднує елементи трагікомедії, кабаре та чорного гумору. Від самого початку повномасштабного вторгнення гурт підтримував українців, а в липні 2023 року музиканти приїздили з виступами до Києва та Львова. В інтервʼю для видання «СЛУХ» вони анонсували випуск альбому під назвою Ukraine, присвяченого темі повномасштабного російського вторгнення.

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