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    У Колумбії знесли пам'ятник Колумбу (відео)

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    У Колумбії протестувальники знесли пам'ятник Колумбу - У Колумбії знесли пам'ятник Колумбу (відео)
    У Колумбії протестувальники знесли пам'ятник Колумбу
    Фото: @saldarriagasoto

    Група молодих людей збила статую з п'єдесталу в місті Барранкілья

    Учасники протестних акцій в Колумбії знесли пам'ятник мореплавцю Христофору Колумбу, який був встановлений на півночі країни, повідомляє радіостанція La FM.

    За її даними, група молодих людей збила статую з п'єдесталу в місті Барранкілья.

    Протестувальники заявили, що це було для них «символічним жестом».

    «Ми продовжуємо надавати такий ж опір на національному рівні. Ми, молоді люди, знову вийшли на вулиці, щоб припинити масові вбивства і щоб уряд сів і взяв участь в діалозі з нами», - наводить видання слова одного з учасників протесту.

    Протести в Колумбії почалися в квітні. На думку учасників мітингів, уряд не впорався з пандемією коронавірусу, також учасники протесту виступали проти податкової реформи. У травні 89 учасників колумбійських протестів пропали без вісті.

    На початку червня представники корінних народів Колумбії спробували знести пам'ятник Колумбу в Боготі.

    До слова, вертоліт, на борту якого перебував президент Колумбії Іван Дуке, обстріляли невідомі.

    Обстріл стався, коли Дуке летів в сторону Кукута в провінції Норте-де-Сантандер разом з міністром оборони, міністром внутрішніх справ і губернатором провінції.

    Теги: протест Колумбія уряд
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    У Колумбії знесли пам'ятник Колумбу (відео)