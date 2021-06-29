У Колумбії знесли пам'ятник Колумбу (відео)
Група молодих людей збила статую з п'єдесталу в місті Барранкілья
Учасники протестних акцій в Колумбії знесли пам'ятник мореплавцю Христофору Колумбу, який був встановлений на півночі країни, повідомляє радіостанція La FM.
За її даними, група молодих людей збила статую з п'єдесталу в місті Барранкілья.
Протестувальники заявили, що це було для них «символічним жестом».
En Barranquilla, Colombia. Manifestantes derriban la estatua del invasor español, Cristóbal Colón. pic.twitter.com/HF1InbGKNI— Tatiana Pérez @telesurtv (@Tatiana_teleSUR) June 28, 2021
«Ми продовжуємо надавати такий ж опір на національному рівні. Ми, молоді люди, знову вийшли на вулиці, щоб припинити масові вбивства і щоб уряд сів і взяв участь в діалозі з нами», - наводить видання слова одного з учасників протесту.
Acaba de caer la estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de Barranquilla.— Andrea Vargas (@AndreavargasBAQ) June 28, 2021
La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Esto es, de nuevo, una afrenta a los símbolos y las narrativas del establecimiento. ¡Y qué bonita esa Wiphala! pic.twitter.com/2BE3IxpaxT
Протести в Колумбії почалися в квітні. На думку учасників мітингів, уряд не впорався з пандемією коронавірусу, також учасники протесту виступали проти податкової реформи. У травні 89 учасників колумбійських протестів пропали без вісті.
En medio de la movilización en Barranquilla cae el monumento a Cristóbal Colón, símbolo de la conquista y exterminio de los pueblos originarios de nuestro continente, el culto a la conquista debe acabar. pic.twitter.com/iIpZKGRVW4— Reynaldo Torres (@Reytorre) June 28, 2021
На початку червня представники корінних народів Колумбії спробували знести пам'ятник Колумбу в Боготі.
До слова, вертоліт, на борту якого перебував президент Колумбії Іван Дуке, обстріляли невідомі.
Обстріл стався, коли Дуке летів в сторону Кукута в провінції Норте-де-Сантандер разом з міністром оборони, міністром внутрішніх справ і губернатором провінції.