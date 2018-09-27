У Польщі суд зобов'язав прем'єра Моравецького публічно спростувати скандальну заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: twitter.com/MorawieckiM Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

До суду на Моравецького подали політики опозиційної «Громадянської платформи» (РО)

Апеляційний суд Варшави зобов'язав прем'єра Польщі Матеуша Моравецького спростувати у ЗМІ інформацію про те, що чинна влада за півтора року збудувала більше доріг, ніж попередня за дві каденції при владі.

Речник польського уряду Йоанна Копцінська поінформувала, що Моравецький виконає постанову суду, повідомляє Укрінформ.

«Ми поважаємо вирок суду. Згідно з його постановою, ми опублікуємо відповідне спростування», - написала вона у Twitter.

Водночас Копцінська підкреслила, що прем'єр Моравецький не мусить вибачатися перед опозицією, оскільки суд відкинув основні звинувачення опозиції.

Напередодні суд постановив, що слова Моравецького про те, що за півтора року чинний уряд збудував більше доріг, ніж попередній за вісім років, які він виголосив публічно, є неправдивими. Відтак суд зобов'язав главу польського уряду упродовж 48-ми годин розмістити на двох польських інформаційних телеканалах TVP Info i TVN перед головними інформаційними програмами дня спростування наступного змісту: «Неправдивою є інформація, яку я подав 15 вересня 2018 року під час віче виборчого блоку «Право і справедливість» у місті Свебодзін, що за рік-півтора ми витрачаємо більше коштів на локальні дороги, ніж у часи коаліції PO-РSL упродовж восьми років. Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі».

Як зазначила суддя, під час цього виступу Моравецький називав конкретні суми на будівництво доріг, тому їх було перевірено і виявлено неправду.

«Це висловлювання є неправдивим, а отже, у цьому випадку застосовано механізм, передбачений 111-ю статтею Виборчого кодексу (накладення покарання за розповсюдження неправдивої інформації під час виборчої кампанії - «Главком»)», - повідомила суддя варшавського апеляційного суду.

До суду на Моравецького подали політики опозиційної «Громадянської платформи» (РО). Коментуючи вирок суду, лідер РО Гжегож Схетина заявив, що прем'єр «збрехав», відтак він має перепросити виборців. Опозиціонер підкреслив, що це «сором і компрометація» і в цій ситуації людина честі мала б подати у відставку.

Як повідомляв «Главком», місцеві вибори в Польщі відбудуться 21 жовтня. Прем'єр-міністр Моравецький особисто бере участь у передвиборчій агітації, відвідуючи разом зі штабом правлячої партії «Право і справедливість» (PiS) різні регіони країни.