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У потягах Японії з'являться унікальні парасольки для захисту від нападників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У потягах Японії з'являться унікальні парасольки для захисту від нападників
Парасолі були розроблені, щоб захистити пасажирів після серії насильницьких інцидентів, які траплялись у потягах
Фото: Weibo/Weapon-XN

SCMP: парасольки, що захищають від ножів, почнуть використовувати в японських потягах

Спеціальні парасольки, стійкі до ударів ножем, встановлять у японських поїздах, де останніми роками почастішали випадки нападів на пасажирів із використанням холодної зброї. Про це пише South China Morning Post.

За даними видання, новий захисний засіб розробила компанія JR West Japan. Представники компанії висловили сподівання, що парасольок буде достатньо, щоб пасажири могли стримувати нападників доти, доки на допомогу не прийде персонал потяга.

Пристрій має вигляд звичайної парасольки, але майже на 20 см довший, щоб тримати нападника на більшій відстані. Спиці, що підтримують купол парасольки, посилені для забезпечення додаткової міцності. Найбільшою перевагою пристрою є стійкий до порізів матеріал, з якого виготовлений купол.

Працівниця West Japan Railway Co (JR West) демонструє нові стійкі до ножів парасольки
Працівниця West Japan Railway Co (JR West) демонструє нові стійкі до ножів парасольки

Такими парасольками планується забезпечити, зокрема, громадський транспорт кримінальних районів Японії, щоб люди могли захистити себе від озброєних злочинців.

Зазначається, що JR West вже обладнала громадський транспорт рукавичками, зробленими зі схожого матеріалу. За задумом, людина в таких рукавичках може вихопити ножа у зловмисника і при цьому не пошкодити руки.

Нагадаємо, зростання кількості «споживачів-злочинців» спонукало владу в Токіо запровадити першу в країні постанову для захисту персоналу сфери послуг від касухари – японської скороченої форми «переслідування клієнтами».

Опитування профспілок цього року показало, що майже кожен другий працівник сфери послуг, на яку припадає 75% працівників у Японії, зазнавав образ від клієнтів.

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Теги: Японія потяг напад поліція транспорт

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