Уряд Німеччини блокує поставки БМП Marder Україні – Bild

Перші танки Rheinmetall можна було відремонтувати протягом шести тижнів

Перші БМП могли б вже перебувати в Україні

Федеральна Рада безпеки Німеччини понад місяць блокує експорт до України 100 бойових машин піхоти Marder, запит на постачання яких подала компанія-виробник Rheinmetall.

Про це пише Bild із посиланням на внутрішній лист Міноборони Німеччини.

За даними видання, у документі йдеться, що першу партію зі 100 придатних для використання Marder можна відремонтувати «протягом шести тижнів», решту у термін до 15 місяців.

Це означає, що якби федеральний уряд вже схвалив декларацію про наміри, подану Rheinmetall і українським урядом у березні, перші БМП могли б вже перебувати в Україні.

Натомість через доктрину Шольца «без важкої зброї», яка діяла на початку війни, Rheinmetall спочатку не наважилась звернутися до уряду з проханням про таку угоду з Україною.

22 квітня заявка компанії нарешті була подана до Федеральної Ради безпеки, яку контролює уряд, і там вона досі заблокована.

Представниця уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу в понеділок заперечила, що Німеччина затягує процес передачі важкого озброєння, повідомляє Укрінформ.

«Для таких заяв немає жодних фактичних підстав. Федеральний уряд постачає Україні за визначеними критеріями великі обсяги зброї з тим, щоб держава могла захищатися проти російської агресії», – заявила Гоффман. Вона відмовилася вдаватися до конкретних деталей, зазначивши, що оприлюднювати список озброєнь, які постачаються Україні, ніхто не буде.

Нагадаємо, Банкова озвучила, яка зброя потрібна Україні.