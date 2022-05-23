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    Уряд Німеччини блокує поставки БМП Marder Україні – Bild

    Перші танки Rheinmetall можна було відремонтувати протягом шести тижнів - Уряд Німеччини блокує поставки БМП Marder Україні – Bild
    Перші танки Rheinmetall можна було відремонтувати протягом шести тижнів
    фото: Bild

    Перші БМП могли б вже перебувати в Україні

    Федеральна Рада безпеки Німеччини понад місяць блокує експорт до України 100 бойових машин піхоти Marder, запит на постачання яких подала компанія-виробник Rheinmetall.

    Про це пише Bild із посиланням на внутрішній лист Міноборони Німеччини.

    За даними видання, у документі йдеться, що першу партію зі 100 придатних для використання Marder можна відремонтувати «протягом шести тижнів», решту у термін до 15 місяців.

    Це означає, що якби федеральний уряд вже схвалив декларацію про наміри, подану Rheinmetall і українським урядом у березні, перші БМП могли б вже перебувати в Україні.

    Натомість через доктрину Шольца «без важкої зброї», яка діяла на початку війни, Rheinmetall спочатку не наважилась звернутися до уряду з проханням про таку угоду з Україною.

    22 квітня заявка компанії нарешті була подана до Федеральної Ради безпеки, яку контролює уряд, і там вона досі заблокована.

    Представниця уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу в понеділок заперечила, що Німеччина затягує процес передачі важкого озброєння, повідомляє Укрінформ.

    «Для таких заяв немає жодних фактичних підстав. Федеральний уряд постачає Україні за визначеними критеріями великі обсяги зброї з тим, щоб держава могла захищатися проти російської агресії», – заявила Гоффман. Вона відмовилася вдаватися до конкретних деталей, зазначивши, що оприлюднювати список озброєнь, які постачаються Україні, ніхто не буде.

    Нагадаємо, Банкова озвучила, яка зброя потрібна Україні.

    Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо.До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.
    Теги: росія окупанти Німеччина зброя Міноборони війна Bild Україна уряд озброєння окупація #stoprussia
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    Уряд Німеччини блокує поставки БМП Marder Україні – Bild