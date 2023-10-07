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В ізраїльському аеропорту пасажирів попросили лягти на землю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В ізраїльському аеропорту пасажирів попросили лягти на землю
фото: Анатолій Шарій

У Тель-Авіві оголошено повітряну тривогу

У міжнародному аеропорті імені імені Бен-Гуріона людей попросили лягти на землю. Про це розповів Анатолій Шарій у своєму телеграм-каналі. 

На відео можна почути сигнал повітряної тривоги, яка лунає в місті.

Люди лягли на землю. Ніхто не знає, що може статися. 

Як відомо, щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу ХАМАС увечері 7 жовтня, повідомляє The Times of Israel.

Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в секторі Газа а також «Палестинську вежу» у центрі міста. Попередньо, там розташовувався штаб ХАМАС.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій. 

Теги: армія Ізраїль ХАМАС

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