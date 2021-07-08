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    Восьмиразовий переможець Вімблдону Федерер вилетів із змагань

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    Федерер програв гру - Восьмиразовий переможець Вімблдону Федерер вилетів із змагань
    Федерер програв гру

    Роджер Федерер не продовжить гру на цьому турнірі

    Швейцарець Роджер Федерер у чвертьфіналі Вімблдону програв поляку Губерту Гуркачу -3:6, 6:7, 0:6.
    39-річний тенісист слабко провів перший сет. У другій партії програв на тайбрейку, а у третьому сеті показав зовсім не блискучу гру. Матч тривав годину і 51 хвилину. За цей час Роджер подав п'ять ейсів і реалізував один з чотирьох брейкпоінтів. Про це пише Gazeta.ua.
    Федерер і Гуркач вже зустрічалися на корті у березні 2019 року. Тоді швейцарець обіграв поляка.

    Федерер вісім разів ставав чемпіоном Вімблдону. Востаннє це було у 2017 році.

    Нагадаємо, раніше 20-разовий переможець турнірів Великого шлему Роджер Федерер вирішив припинити боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції. Після надважкого матчу з німцем Домініком Кепфером, який продовжувався три години й тридцять дев'ять хвилин і завершився перемогою швейцарця, 39-річний тенісист повідомив, що знімається зі змагань. За його словами, на таке рішення вплинула перенесена ним рік тому операція на лівому коліні.

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    Теги: Ролан Гаррос Роджер Федерер час
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    Восьмиразовий переможець Вімблдону Федерер вилетів із змагань