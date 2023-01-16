Головна Світ
search button user button menu button

Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо

Ірина Глотова
glavcom.ua
Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо
У Росії виготовлено боєкомплект ядерних суперторпед «Посейдон»
фото: eurasiantimes.com

Торпеда «Посейдон» — безпілотний підводний апарат з ядерним двигуном, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси

У Росії виготовлений перший боєкомплект ядерних суперторпед «Посейдон» для атомного підводного човна спеціального призначення «Бєлгород», пише ТАСС за посиланням на джерело, близьке до військового відомства.

Так, зокрема, було повідомлено про завершення окремих випробувань основних вузлів «Посейдона», включаючи ядерну енергетичну установку. «Перший боєкомплект «Посейдонів» виготовлений, найближчим часом їх отримає підводний човен «Бєлгород», – підкреслило джерело.

При цьому офіційного підтвердження інформації наразі немає. Лише 10 січня цього року стало відомо, що екіпаж підводного човна «Бєлгород» завершив серію випробувань макета ядерної торпеди «Посейдон».  А у 2019 році міноборони РФ вже заявляло про проведення вже «полігонних випробувань комплексу».

 Зазначимо, «Посейдон» російські ЗМІ називають «зброєю Судного дня». Це спеціальна ядерна торпеда яка, по факту, є безпілотним атомним підводним човном, з надпотужним ядерним зарядом у 100 мегатонн (грубий еквівалент 55 атомних бомб, які було скинуто на Хіросіму).

Роботи над нею тривають ще з 2010-х років і саме вона належить до путінських «вундерваффе» – балістичної ракети «Сармат», гіперзвукових «Кинджала» та «Циркона», а також крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник».

Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо фото 1

Сама ідея створення величезної торпеди з потужною бойовою ядерною бомбою на борту – абсолютно не нова. Про це говорили ще за часів Сталіна, коли СРСР, не маючи у своєму арсеналі ані балістичних ракет, ані трансконтинентальних бомбардувальників намагався знайти рішення доставки атомної бомби до США.  

Проте, як зазначають експерти, «Посейдон» має низку вад, починаючи від габаритів (1,8 метра у діаметрі, завдовжки 20 метрів і загальною вагою близько 100 тонн), і закінчуючи тим, що навіть, якщо сама торпеда невразлива, то її носій, атомний підводний човен, буде у небезпеці. Адже за виходом у морські глибини будь-якого атомного човна, прискіпливо слідкують американські субмарини.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччини, а  ЗСУ стали світовим лідером із освоєння нових технологій. 

Читайте також:

Теги: Міноборони Міноборони РФ Бєлгород

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Світ

Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо
Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
45K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
25K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
22K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: щемливе відео
16K
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
12K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту