Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо

Торпеда «Посейдон» — безпілотний підводний апарат з ядерним двигуном, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси

У Росії виготовлений перший боєкомплект ядерних суперторпед «Посейдон» для атомного підводного човна спеціального призначення «Бєлгород», пише ТАСС за посиланням на джерело, близьке до військового відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, зокрема, було повідомлено про завершення окремих випробувань основних вузлів «Посейдона», включаючи ядерну енергетичну установку. «Перший боєкомплект «Посейдонів» виготовлений, найближчим часом їх отримає підводний човен «Бєлгород», – підкреслило джерело.

При цьому офіційного підтвердження інформації наразі немає. Лише 10 січня цього року стало відомо, що екіпаж підводного човна «Бєлгород» завершив серію випробувань макета ядерної торпеди «Посейдон». А у 2019 році міноборони РФ вже заявляло про проведення вже «полігонних випробувань комплексу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, «Посейдон» російські ЗМІ називають «зброєю Судного дня». Це спеціальна ядерна торпеда яка, по факту, є безпілотним атомним підводним човном, з надпотужним ядерним зарядом у 100 мегатонн (грубий еквівалент 55 атомних бомб, які було скинуто на Хіросіму).

Роботи над нею тривають ще з 2010-х років і саме вона належить до путінських «вундерваффе» – балістичної ракети «Сармат», гіперзвукових «Кинджала» та «Циркона», а також крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник».

Сама ідея створення величезної торпеди з потужною бойовою ядерною бомбою на борту – абсолютно не нова. Про це говорили ще за часів Сталіна, коли СРСР, не маючи у своєму арсеналі ані балістичних ракет, ані трансконтинентальних бомбардувальників намагався знайти рішення доставки атомної бомби до США.

Проте, як зазначають експерти, «Посейдон» має низку вад, починаючи від габаритів (1,8 метра у діаметрі, завдовжки 20 метрів і загальною вагою близько 100 тонн), і закінчуючи тим, що навіть, якщо сама торпеда невразлива, то її носій, атомний підводний човен, буде у небезпеці. Адже за виходом у морські глибини будь-якого атомного човна, прискіпливо слідкують американські субмарини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччини, а ЗСУ стали світовим лідером із освоєння нових технологій.