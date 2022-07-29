Зафіксувано першу смерть від віспи мавп у Бразилії

Чоловік помер від септичного шоку після того, як був доставлений у відділення інтенсивної терапії

У Бразилії зафіксували першу у 2022 році смерть від мавпячої віспи. Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Бразилії заявило про першу смерть інфікованого мавпячою віспою пацієнта. Ним був 41-річний чоловік, який мав слабку імунну систему, оскільки окрім віспи також хворів на онкологію.

Чоловік помер від септичного шоку після того, як був доставлений у відділення інтенсивної терапії.

Наразі ВООЗ повідомила лише про п’ять підтверджених випадків смерті від віспи мавп, і всі вони в Африці.

За даними Панамериканської організації охорони здоров’я (PAHO), Бразилія, разом зі Сполученими Штатами та Канадою, є однією з найбільш уражених віспою мавп країн в Америці, де на сьогоднішній день зареєстровано понад 5000 випадків.

Нагадаємо, головний санлікар розповів, чи дійде в Україну мавпяча віспа.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.



Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина.