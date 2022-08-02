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Візит Пелосі на Тайвань: у Малайзію прибув ще один спецборт США

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 14:09 glavcom.ua
Візит Пелосі на Тайвань: у Малайзію прибув ще один спецборт США
фото: trendolizer.com

Літак Пелосі вилетів у невідомому напрямку

До Малайзії прибув ще один урядовий літак США, який може бути використаний для супроводу польоту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це повідомляє Global Times.

У вівторок літак Пелосі прибув до Малайзії. Однак, згідно з даними компанії з дистанційного геопросторового аналізу Mizar Vision, туди ж прибув другий урядовий літак США SPAR20.

За словами експертів, цей крок може бути використаний для супроводу літака Пелосі на Тайвань або ж бути спрямований на заміну попереднього спецборту.

У той же час, згідно з даними Flightradar24, урядовий літак SPAR19, який привіз Пелосі в Малайзію, вже вилетів звідти і рухається в невідомому напрямку.

Напередодні стало відомо, що Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією. Як відомо, 2 серпня офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомив, що Китай вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню.  Як відомо, сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 

Якщо Пелосі відвідає Тайвань, це стане першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року. США розглядають можливий візит Пелосі до Тайваню як підтримку демократії і свободи на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Китай розглядає Тайвань як свою територію і допускає силове захоплення. 

Пекін неодноразово попереджав Вашингтон про жорсткі заходи, якщо цей візит відбудеться.  Зокрема, влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

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Теги: літак США Китай Тайвань

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