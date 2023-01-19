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Хто в Україні отримує найвищі зарплати (рейтинг професій)

glavcom.ua
Хто в Україні отримує найвищі зарплати (рейтинг професій)
Названі найбільш затребувані та високооплачувані професії

Популярний портал з пошуку роботи оприлюднив дані про професії, які оплачуються найкраще в нашій країні.

Найбільш високооплачуваними є професії в IT-сфері. Працівники у цьому сегменті отримують у середньому п'ять тисяч доларів, повідомляє Forbes. Україна. Але якщо брати більш звичні заняття на ринку праці в нашій країні, тут експерти порталу Work.ua повідомляють про те, що у грудні 2022 найбільшу зарплатню отримували представники наступних спеціальностей:

Водій-міжнародник – 40 тис. грн;
Автомаляр – 35 тис. грн;
Рієлтор – 30 тис. грн;
Дизеліст – 29 тис. грн (через масову необхідність обслуговувати генератори).

Що стосується найбільш затребуваних професій, то до цього списку увійшли продавці, менеджери з продажу, бухгалтери, водії та кухарі. Таким спеціалістам пропонують середні зарплати від 12 тис. грн до 22 тис. грн (найбільші у водіїв).

А ось найменш оплачуваною виявилася професія прибиральника – біля 8 тис. грн. Трохи біьше отримують помічники ветеринарного лікаря – 9 тис. грн, та посудомийники – теж 9 тис. грн.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде зарплатня в медпрацівників у 2023 році.

Теги: робота

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