Shell в Росії перейменують

Уже придумано нове ім'я

Мережу АЗС Shell в Росії, яка з минулого місяця належить «Роснефті», перейменують в Teboil. Ця торгова марка була заснована у Фінляндії в 1934 році, а з 2005 року належить «Лукойлу». Про це повідомляє пресслужба «Лукойла».

Нове ім'я отримають всі 400 АЗС Shell – 233 власних і 178 дилерських. Також в рамках угоди з Shell російська компанія отримала і завод з виробництва мастильних матеріалів в Торжку Тверській області. На ньому налагодять випуск продукції під брендом Teboil.

Раніше стало відомо, що нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого проєкту у Росії «Сахалін-2», пов'язаного з виробництвом скрапленого природного газу. Корпорація веде переговори щодо продажу своєї частки компаніям з Китаю.

До слова, нафтопереробна компанія Shell оголосила про намір поетапно відмовитися від усіх російських вуглеводнів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ.

Також Shell оголосила про відмову від російських нафти та газу.

Як повідомлялося раніше, британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на критику свого рішення придбати нафту з РФ на фоні вторгнення російських військ до України.

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