Українці в Польщі відкрили майже 60 тис. компаній

Українські підприємства працюють в таких галузях, як будівництво, інформація та комунікації та інші види діяльності у сфері послуг

У першій половині 2024 року було відкрито 15,2 тис. українських приватних підприємств

Із січня 2022 року по червень 2024 року в Польщі було створено близько 59 800 українських активних індивідуальних підприємств. Про це пише PAP із посиланням на Польський економічний інститут.

Лише в першій половині 2024 року було відкрито 15,2 тис. українських приватних підприємств. Також зазначається, що 77% активними, нещодавно зареєстрованими іноземцями в Польщі бізнесами керували українці.

За даними Польського економічного інституту, українські індивідуальні підприємства, створені у першому півріччі цього року, працюють переважно в таких галузях, як будівництво (23%), інформація та комунікації (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (12%).

У звіті також зазначається, що за галузевою структурою бізнес, створений українськими чоловіками, відрізняється від бізнесів, створених жінками. Чоловіки найчастіше засновують підприємства, пов'язані з будівництвом (34%), інформацією та зв'язком (23%), а також транспортом і складським господарством (11%). Майже кожне третє підприємство, яким керують громадянки України, займається іншою діяльністю у сфері послуг (30%).

На діяльність, пов'язану з інформацією, комунікаціями та торгівлею припадає по 11% компаній, заснованих українськими жінками. Вчетверо більше українок, ніж українців, займаються діяльністю, пов'язаною з інформацією та комунікаціями (2274 проти 603).

Польський економічний інститут зазначає, що ведення власного бізнесу в Польщі є альтернативою оплачуваній роботі для багатьох українців. На кінець червня 2024 року кількість застрахованих громадян України становила близько 771 тис. осіб, з яких майже 739 тис. працювали як наймані працівники або на підставі договору доручення чи агентської угоди.

Нагадаємо, упродовж 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній. Вони склали 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.