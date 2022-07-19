Австрія виступає за посилення санкцій проти Росії

МЗС Австрії вважає, що вжиті проти РФ обмежувальні заходи діють, усупереч російському наративу про неефективність

Міністерство закордонних справ Австрії наразі не бачить альтернативи санкціям проти Росії. На думку відомства, відсутність реакції на російське вторгнення в Україну призведе до того, що у світі пануватиме закон джунглів. Таку заяву зробив федеральний міністр європейських та міжнародних справ Австрії Александер Шалленберг заявив журналістам перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі, передає «Укрінформ».

«Зараз спостерігається ситуація, коли одна держава жорстоко, за допомогою танків і ракет, намагається нав’язати свою волю. І ми не можемо просто споглядати за цим. У цій ситуації постає питання: ми хочемо світ, який базується на правилах, чи хочемо закону джунглів?» - заявив Шалленберг.

На його думку, політики та представники бізнесу «мають дотримуватися думки, що ми хочемо світ, який базується на правилах, де виконуються угоди, де існує верховенство права та дотримання міжнародного права, а не діє право сильнішого».

За словами австрійського міністра, на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у понеділок обговорюватиметься не новий пакет санкцій проти РФ, а посилення запроваджених обмежувальних заходів та закриття «лазівок» для їх обходу.

Шалленберг також наголосив, що санкції – це заходи не з негайним, а з довгостроковим ефектом. За його словами, вжиті проти РФ обмежувальні заходи діють, усупереч російському наративу про нібито їх неефективність. Австрійський міністр вказав на те, що лише цього року очікується падіння російської економіки на 10%, тоді як у ЄС все ще передбачається зростання на понад 2%. Крім того, через санкції вже зупинено 97% виробництва російської автомобільної промисловості та три чверті авіаперевезень.

«Звичайно, на нас це також впливає. Але яка тоді альтернатива? Якщо ми нічого не робитимемо і просто споглядатимемо – що тоді відбудеться? Тоді ми побачимо, що по Статуту ООН можна топтатися, що міжнародне право можна розтоптати, що існує закон джунглів. І тому в цьому ніхто не може бути зацікавлений», - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що європейська спільнота не може собі дозволити втомитися від війни, яку розвʼязала Росія.

Також раніше Боррель наголосив, що жодна країна не може залишатися осторонь перед російською агресією проти України.



