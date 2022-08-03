Білий дім розповів, що думає Байден про візит Пелосі на Тайвань

США не хочуть кризи у відносинах з Китаєм

Президент США Джон Байден поважає рішення спікера Палати представників Ненсі Пелосі здійснити візит на Тайвань. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, США не хочуть кризи у відносинах з Китаєм і не мають наміру «брязкати зброєю», будуть зберігати канали спілкування відкритими.

«Президент зазвичай не коментує рішення про поїздки представників Конгресу, але, як я вже сказав, він поважає її рішення поїхати на Тайвань і вважає, що воно повністю відповідає американській політиці, яка проводиться десятиліттями і підтримується обома партіями», – сказав представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що Сполучені Штати будуть продовжувати діяти в морях і небі західної частини Тихого океану.

«Очевидно, що ми будемо уважно стежити за цим. Немає жодних причин для того, щоб цей візит став приводом для кризи або конфлікту або приводом, який китайці можуть спробувати підстьобнути для якоїсь військової акції», – заявив він.

За його словами, Китай готовий зробити подальші дії проти Тайваню, включаючи можливий «економічний примус».

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. Маневри китайської армії триватимуть з 2 по 7 серпня.