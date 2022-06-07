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    Політика

    Дипломати влаштували демарш під час виступу Росії на конференції ООН

    Країни-учасниці конференції продемонстрували свою солідарність з Україною - Дипломати влаштували демарш під час виступу Росії на конференції ООН
    Країни-учасниці конференції продемонстрували свою солідарність з Україною
    фото: Міндовкілля

    Сьогодні, 7 червня, стартувала Боннська кліматична конференція ООН

    У Німеччині під час виступу представника Росії під час Боннської кліматичної конференції, яка розпочалася сьогодні, делегати багатьох країн-учасниць вийшли із зали. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

    Водночас повідомляється, що Україні ж надали можливість виступити першою.

    «Під час виступу Росії всі країни продемонстрували підтримку України та покинули залу засідання», — йдеться у повідомленні.

    Представник делегації Австралії засудив невиправдане вторгнення РФ, яке є прямим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН. Він зауважив, що у світлі повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, та дій Білорусі щодо цього, члени Парасолькової групи більше не координують свою роботу з цими країнами.

    Серед іншого, слова підтримки Україні від імені Євросоюзу пролунали від представників Франції, від імені групи збереження цілісності довкілля – від представників Швейцарії. Свою солідарність Україні також висловили Грузія, Велика Британія та США.

    Нагадаємо, 6 червня посол Росії в ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради безпеки ООН серед виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні, у брехні та створенні глобальної продовольчої кризи. Залишивши засідання, російський посол пояснив журналістам, що «не міг залишитися» і звинуватив Мішеля в «брехні».

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    Теги: росія дипломатія ООН війна Україна
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    Дипломати влаштували демарш під час виступу Росії на конференції ООН