ЄС закликав режим Лукашенка звільнити всіх політв'язнів

Після сфальшованих президентських виборів у 2020 році ситуація з правами людини в Білорусі з кожним роком різко погіршується

Євросоюз у Міжнародний день солідарності з Білоруссю вкотре засудив репресії режиму Александра Лукашенк та закликав звільнити всіх політв'язнів у Білорусі. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

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«Євросоюз повторює свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політв'язнів у Білорусі», – йдеться в опублікованому зверненні.

Боррель зазначив, що після сфальшованих президентських виборів у 2020 році ситуація з правами людини в Білорусі з кожним роком різко погіршується.

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Режим здійснив понад 40 000 політично вмотивованих арештів, порушив щонайменше 12 000 політично вмотивованих кримінальних справ і утримує майже 1 500 політичних в'язнів.

У своїй заяві Боррель також зазначив, що Євросоюз разом зі своїми міжнародними партнерами докладає зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у порушеннях в ООН та через спеціальну Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі.

Міжнародний день солідарності з Білоруссю відзначається в пам'ять про Рамана Бандаренка, 31-річного чоловіка, який був жорстоко побитий силами безпеки режиму, що призвело до його трагічної смерті 12 листопада 2020 року. Його смерть так і не була розслідувана, а винні не були притягнуті до відповідальності.