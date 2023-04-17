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Канада передасть Україні конфіскований у Росії АН-124

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Канада передасть Україні конфіскований у Росії АН-124
АН-124 «Руслан»
Фото: ДП «Антонов»

Конфіскація літака відбудеться в межах нового пакету санкцій проти Росії 

Україна може незабаром отримати від Канади вантажний літак АН-124, що також відомий як «Руслан» і який раніше належав РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії «Волга-Днепр». Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України», – написав Шмигаль.

Зазначимо, що в березні 2022 року український суд вирішив заарештувати 12 літаків АН-124-100 «Руслан», які належали найбільшому російському комерційному авіаперевізнику «Волга-Днепр».

Нагадаємо, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги: 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів, понад 2,4 млн патронів.

Крім того, Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, серед яких Національний банк країни.

Як повідомлялося, Денис Шмигаль минулого тижня перебував із робочим візитом у Канаді. Там він зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

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Теги: літак Денис Шмигаль Канада

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