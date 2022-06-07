  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Молдова відмовила Білорусі в екстрадиції українського нардепа
рус
    Політика

    Молдова відмовила Білорусі в екстрадиції українського нардепа

    Депутата Яковенка затримали у Молдові за запитом Білорусі - Молдова відмовила Білорусі в екстрадиції українського нардепа
    Депутата Яковенка затримали у Молдові за запитом Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронні органи Молдови у своєму рішенні керувалися позицією ЄС щодо ролі Білорусі у війні РФ проти України

    Республіка Молдова відмовила Білорусі у видачі, затриманого раніше, українського народного депутата Євгена Яковенка, передає «Главком» з посиланням на Deschide.

    Як зазначив тимчасово виконуючий обовʼязки Генерального прокурора Молдови Думітру Робу у запиті Білорусі щодо видачі українського політика було відмовлено.

    За словами представників Генеральної прокуратури, «мотивування видачі наказу про відмову в екстрадиції зумовлювалося статусом особи (як народного депутата – ред.)... яка перемогла на виборах у 2019 році в Донецькій області, на території, яка постраждала від збройного вторгнення, в контексті геополітичної ситуації в регіоні».

    Правоохоронні органи Молдови також у своєму рішенні керувалися й позицією ЄС щодо ролі Білорусі у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

    «Своєю резолюцією від 09.03.2022 року щодо російської агресії проти України, Парламент Європейського Союзу засудив допомогу Республіки Білорусь у вторгненні, а згодом запровадив ряд санкцій проти Республіки Білорусь. За цих обставин статус затриманого як народного депутата є надзвичайно важливим у контексті ухвалення рішення про його екстрадицію до компетентних органів Білорусі», – зазначають у ГП.

    На думку прокурорів, зазначені вище висновки викликають серйозні підозри, що в разі екстрадиції його права та доступ до справедливого суду будуть дотримані.

    «На підставі заявлених ризиків встановлено, що є достатні підстави для визнання видачі депутата від Верховної Ради України неможливою компетентним органам Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

    Видання зазначає, що українського нардепа також відпустили зі слідчого ізолятора.

    Як повідомлялося, у Молдові затримали народного депутата України від ВО «Батьківщина» Євгена Яковенка за запитом Білорусі до Інтерполу. Українського депутата Білорусь оголосила у розшук Інтерполу за нібито хабарництво та корупцію. Політика під конвоєм доставили в СІЗО.

    Зазначимо, що Яковенко боровся на виборах 2019 року проти людей українського олігарха та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука й пройшов у Раду від мажоритарного округу №52. Після перемоги на виборах команда Медведчука звинуватила Яковенка у нібито фальсифікації результатів виборів та підкупі виборців.

    Читайте також: Затримання українського нардепа в Молдові. Стали відомі подробиці скандалу
    Теги: депутат Молдова арешт Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Молдова відмовила Білорусі в екстрадиції українського нардепа