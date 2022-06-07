Молдова відмовила Білорусі в екстрадиції українського нардепа

Правоохоронні органи Молдови у своєму рішенні керувалися позицією ЄС щодо ролі Білорусі у війні РФ проти України

Республіка Молдова відмовила Білорусі у видачі, затриманого раніше, українського народного депутата Євгена Яковенка, передає «Главком» з посиланням на Deschide.

Як зазначив тимчасово виконуючий обовʼязки Генерального прокурора Молдови Думітру Робу у запиті Білорусі щодо видачі українського політика було відмовлено.

За словами представників Генеральної прокуратури, «мотивування видачі наказу про відмову в екстрадиції зумовлювалося статусом особи (як народного депутата – ред.)... яка перемогла на виборах у 2019 році в Донецькій області, на території, яка постраждала від збройного вторгнення, в контексті геополітичної ситуації в регіоні».

Правоохоронні органи Молдови також у своєму рішенні керувалися й позицією ЄС щодо ролі Білорусі у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

«Своєю резолюцією від 09.03.2022 року щодо російської агресії проти України, Парламент Європейського Союзу засудив допомогу Республіки Білорусь у вторгненні, а згодом запровадив ряд санкцій проти Республіки Білорусь. За цих обставин статус затриманого як народного депутата є надзвичайно важливим у контексті ухвалення рішення про його екстрадицію до компетентних органів Білорусі», – зазначають у ГП.

На думку прокурорів, зазначені вище висновки викликають серйозні підозри, що в разі екстрадиції його права та доступ до справедливого суду будуть дотримані.

«На підставі заявлених ризиків встановлено, що є достатні підстави для визнання видачі депутата від Верховної Ради України неможливою компетентним органам Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що українського нардепа також відпустили зі слідчого ізолятора.

Як повідомлялося, у Молдові затримали народного депутата України від ВО «Батьківщина» Євгена Яковенка за запитом Білорусі до Інтерполу. Українського депутата Білорусь оголосила у розшук Інтерполу за нібито хабарництво та корупцію. Політика під конвоєм доставили в СІЗО.

Зазначимо, що Яковенко боровся на виборах 2019 року проти людей українського олігарха та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука й пройшов у Раду від мажоритарного округу №52. Після перемоги на виборах команда Медведчука звинуватила Яковенка у нібито фальсифікації результатів виборів та підкупі виборців.