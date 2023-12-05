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Нова політична сила Словаччини придумала, як потішити Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нова політична сила Словаччини придумала, як потішити Путіна
Словаччина хоче створити партію «Єдиних слов'ян» і поширити цю практику на низку країн ЄС 
фото із відкритих джерел

Партія «Єдині слов'яни» у Словаччині має намір ініціювати вихід країни з НАТО та ЄС

У Словаччині планується реєстрація нової партії «Єдині слов'яни», лідери якої заявляють про необхідність виходу країни з НАТО та ЄС. Про це заявив один із засновників політичної сили, колишній член словацького парламенту Петер Марчек. Про це він розповів росЗМІ.

«Приблизно сім місяців ми збираємо підписи для реєстрації нової партії «Єдині слов'яни». Вже зібрано 8 тис., потрібно ще 2 тис. підписів. Вважаю, що до кінця року комплект документів буде підготовлено і на початку січня ми завершимо юридичний процес створення політичної сили», – сказав він.

За словами Марчека, окрім виходу із НАТО та ЄС, програма партії також передбачає відновлення конструктивних відносин з країною-агресором Росією і вступ до БРІКС. Крім зовнішньополітичних цілей, заплановано прагнення націоналізації стратегічно важливих підприємств, заборону продажу землі та лісу, повернення контролю за системою охорони здоров'я, медичного страхування та освіти до рук держави.

Крім того, засновники партії планують, що в інших слов'янських державах також будуть створені партії з такою самою назвою, які матимуть різні організаційні структури, однак об'єднують спільну ідеологію відстоювання інтересів слов'янського населення у світовій політиці. За словами Марчека, він нібито веде переговори на цю тему із партнерами в Угорщині, Чехії, Сербії, Болгарії, Польщі та, навіть, в Україні. У планах «Єдиних слов'ян» вже у травні-червні 2024 року провести в Братиславі з'їзд представників усіх слов'янських країн, щоб обговорити, як можна співпрацювати та досягати цілей спільно.

Нагадаємо, Словаччина обмірковує, як налагодити відносини з Росією. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із послом РФ і почав міркувати про можливу нормалізацію відносин із Росією. Про це йдеться на сторінці уряду Словаччини. Зазначається, що Фіцо прийняв посла США Гаутаму Рану і посла РФ Ігоря Братчікова в будівлі уряду Словаччини в Братиславі.

Фіцо сказав, що пріоритетом його зовнішньої політики буде захист і просування словацьких національно-державних інтересів, які включають підтримку «мирних ініціатив», а не війни в Україні. Фіцо не пояснив, про що йдеться. Також Фіцо пояснив послам свій погляд на війну в Україні, де стратегія ЄС і США, встановлена досі, нібито явно «зазнає невдачі».

Раніше парламент Словаччини проголосував за надання вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива.

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Теги: міністр звільнення страхування парламент населення реєстрація БРІКС партії імпорт Словаччина переговори

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