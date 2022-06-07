Польща пропонує ЄС повністю відмовитись від російського газу

Євросоюзу пропонують повністю відмовитись від російського газу. Таку пропозицію надала Польща. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау передає «Польське радіо».

«Потрібно розпочинати роботу над сьомим пакетом санкцій, який має охоплювати серед іншого повне припинення імпорту російського газу та продуктів нафтохімії, а також відключення всіх російських та білоруських банків від системи SWIFT», – сказав Рау.

Міністр зазначив, що ухвалений Єврорадою шостий пакет санкцій – це важливий крок у напрямку забезпечення незалежності Європи від російських енергоносіїв.

Зазначається, що сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії має містити обмеження на імпорт газу. Також до нього слід внести відключення всіх російських банків від SWIFT.

Рау також зазначив, що Україна має посісти місце у складі Євросоюзу.

«Саме тому ми очікуємо на позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата», – сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС послабила шостий пакет санкцій проти Росії, виключивши з нього заборону на доступ до хмарних сервісів.

Нагадаємо, Європейський союз 3 червня ухвалив рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії.

Як зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цей пакет санкцій посилює обмеження, накладені на Росію. Відповідно, вона матиме менше можливостей продовжувати фінансувати збройну агресію проти України. Йдеться про заборону імпорту нафти з Росії до ЄС. Крім того, найбільший банк країни відключать від платіжної системи Swift.