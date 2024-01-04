Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні
Японія має багато технологій, які б могли пришвидшити перемогу України у війні
фото з відкритих джерел

«Японія надавала ЗСУ пряму допомогу. Це захисне знаряддя для солдатів і багато корисних речей»

Україні дуже цікаві японські протидронні лазерні гармати, електроніка, радари, а також літаки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

Посол підкреслив, що Японія володіє потужною промисловістю, яка розробляє системи для захисту країни.

«У Японії є протидронні лазерні гармати. Але вони поки що – дослідні зразки. Нам би вони були цікаві, і ми про це з ними говоримо. У них є електроніка, є гарні радари, які також нам би були цікаві. Танків у Японії мало, тут на них не дуже поїздиш, гори. Теоретично, є літаки, які б нам були цікаві. Але це ще більш складна історія ніж поставки F-16, про які зараз всі говорять. Водночас, японці мають обладнання для розмінування, яке нам дуже цікаве. Щось з цього нам уже передали», – повідомив дипломат.

Корсунський зазначив, що завдання України – переконати не тільки уряд, а й японське суспільство, що допомога нашій країні є дуже важливою. Він додав, що в Японії є політичні сили, які проти надання військової допомоги іншим країнам.

Посол України підкреслив, що ЗСУ вже отримували від Японії пряму допомогу – захисне знаряддя для військових, автомобілі підвищеної прохідності. Корсунський зауважив, що це перша допомога в японській післявоєнній історії. Він зазначив, що допомогу отримували і цивільні у вигляді грошей та гуманітарки, а також додав, що Японія допомагає і у розмінуванні української території.

Нагадаємо, уряд Японії хоче надати Україні технологію виробництва біопалива, як захід для підтримки України у війні з Росією. Технологію планується представити на «Японсько-українській конференції сприяння економічній відбудові», яка має відбутися в Японії 19 лютого. Мета – досягти домовленості між українською стороною та японським постачальником технологій.

Читайте також:

Теги: Японія війна радари посол розмінування Україна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні
7 грудня, 2023, 00:40
Український військовослужбовець готується нести снаряд для самохідної гаубиці «Цезарь»
Україна запросила у США нові види озброєнь: список
7 грудня, 2023, 05:50
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван
США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР
10 грудня, 2023, 04:25
На момент вручення повторних повісток обвинувачений мав хворобливий стан і заявив, що не готовий морально воювати
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
5 грудня, 2023, 18:00
Фуміо Кісіда може піти у відставку
Прем'єр-міністр Японії може втратити посаду через скандал – ЗМІ
7 грудня, 2023, 09:52
Підтверджень «досягненням» окупантів в Авдіївці насправді немає
Окупанти заявили, що просуваються в промзоні Авдіївки: що кажуть аналітики ISW
7 грудня, 2023, 08:30
Академія Генштабу РФ
Як курсанти академії Генштабу РФ вплинуть на армію окупантів: дані розвідки Британії
7 грудня, 2023, 11:53
Окрім економічних санкцій, Рада ЄС вирішила включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.
ЄС запровадив 12-ий пакет санкцій проти Росії: на що накладається заборона
18 грудня, 2023, 17:48
Пожежа в Подільському районі Києва, 29 грудня 2023 року
З-під завалів у Києві рятувальники дістали ще одного загиблого
29 грудня, 2023, 12:47

Політика

США обіцяють покарати КНДР та Іран за надання Росії військової допомоги
США обіцяють покарати КНДР та Іран за надання Росії військової допомоги
Зеленський провів розмову з прем'єркою Італії: подробиці
Зеленський провів розмову з прем'єркою Італії: подробиці
Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні
Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні
Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім
Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім
Одна з країн ЄС хоче закрити школи для російських нацменшин
Одна з країн ЄС хоче закрити школи для російських нацменшин
США планують утилізувати сотні ATACMS, які могли б передати Україні – Newsweek
США планують утилізувати сотні ATACMS, які могли б передати Україні – Newsweek

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
64K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
22K
У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт
11K
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
8538
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо
5823
Чому «план Байдена» стає «планом Путіна»?

Новини

Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Сьогодні, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua