Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні

«Японія надавала ЗСУ пряму допомогу. Це захисне знаряддя для солдатів і багато корисних речей»

Україні дуже цікаві японські протидронні лазерні гармати, електроніка, радари, а також літаки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

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Посол підкреслив, що Японія володіє потужною промисловістю, яка розробляє системи для захисту країни.

«У Японії є протидронні лазерні гармати. Але вони поки що – дослідні зразки. Нам би вони були цікаві, і ми про це з ними говоримо. У них є електроніка, є гарні радари, які також нам би були цікаві. Танків у Японії мало, тут на них не дуже поїздиш, гори. Теоретично, є літаки, які б нам були цікаві. Але це ще більш складна історія ніж поставки F-16, про які зараз всі говорять. Водночас, японці мають обладнання для розмінування, яке нам дуже цікаве. Щось з цього нам уже передали», – повідомив дипломат.

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Корсунський зазначив, що завдання України – переконати не тільки уряд, а й японське суспільство, що допомога нашій країні є дуже важливою. Він додав, що в Японії є політичні сили, які проти надання військової допомоги іншим країнам.

Посол України підкреслив, що ЗСУ вже отримували від Японії пряму допомогу – захисне знаряддя для військових, автомобілі підвищеної прохідності. Корсунський зауважив, що це перша допомога в японській післявоєнній історії. Він зазначив, що допомогу отримували і цивільні у вигляді грошей та гуманітарки, а також додав, що Японія допомагає і у розмінуванні української території.

Нагадаємо, уряд Японії хоче надати Україні технологію виробництва біопалива, як захід для підтримки України у війні з Росією. Технологію планується представити на «Японсько-українській конференції сприяння економічній відбудові», яка має відбутися в Японії 19 лютого. Мета – досягти домовленості між українською стороною та японським постачальником технологій.