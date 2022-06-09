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  4. «Путін – х**ло, Лавров – с*ка»: очільника МЗС РФ «тепло» зустріли в Єревані (відео)
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    Політика

    «Путін – х**ло, Лавров – с*ка»: очільника МЗС РФ «тепло» зустріли в Єревані (відео)

    «Путін – х**ло, Лавров – с*ка»: очільника МЗС РФ «тепло» зустріли в Єревані (відео)
    фото: Антон Геращенко/Telegram

    На вулиці Єревану вийшли протестувальники з прапорами України

    Після зриву візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії з ним сталася ще одна неприємність. До столиці Вірменії глава МЗС РФ дістатися зміг, але прийом місцевих жителів виявився надто «теплим». Відповідні фото та відео з'явилися у соцмережах.

    Візит розпочався із повідомлення про закладену в єреванському міжнародному аеропорту «Звартноц» бомбу, яку шукали сапери, пожежники та кінологи з собаками, але нічого не знайшли.

    Згодом на вулиці Єревану вийшли протестувальники з антивоєнними гаслами та прапорами України. На знак солідарності вони скандували улюблене мовлення українських уболівальників «Путін - х**ло!». Також у натовпі були помічені зображення Путіна і Лаврова з іншими неприємними визначеннями.

    Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна та його прибічників, серед яких Сергій Лавров. Санкції запроваджено безстроково.

    Теги: МЗС росія окупанти війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    «Путін – х**ло, Лавров – с*ка»: очільника МЗС РФ «тепло» зустріли в Єревані (відео)