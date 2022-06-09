«Путін – х**ло, Лавров – с*ка»: очільника МЗС РФ «тепло» зустріли в Єревані (відео)

На вулиці Єревану вийшли протестувальники з прапорами України

Після зриву візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії з ним сталася ще одна неприємність. До столиці Вірменії глава МЗС РФ дістатися зміг, але прийом місцевих жителів виявився надто «теплим». Відповідні фото та відео з'явилися у соцмережах.

Візит розпочався із повідомлення про закладену в єреванському міжнародному аеропорту «Звартноц» бомбу, яку шукали сапери, пожежники та кінологи з собаками, але нічого не знайшли.

Згодом на вулиці Єревану вийшли протестувальники з антивоєнними гаслами та прапорами України. На знак солідарності вони скандували улюблене мовлення українських уболівальників «Путін - х**ло!». Також у натовпі були помічені зображення Путіна і Лаврова з іншими неприємними визначеннями.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна та його прибічників, серед яких Сергій Лавров. Санкції запроваджено безстроково.