Путін надав нове звання генералу, який розповідав про «бандермобілі»

Російський генерал-майор Конашенков, який давно став в Україні анекдотичним персонажем, отримав нове військове звання

Офіційний представник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков став генерал-лейтенантом

Генерал-майор рашистських військ Конашенков, відомий своїми регулярними абсурдними заявами на адресу Збройних сил України, отримав чергове військове звання. Інформацію про це оприлюднило кремлівське видання ТАСС.

Адміністрація президента Росії підтвердила факт надання Ігорю Конашенкову нового військового звання, але детальніше коментувати цю подію відмовилася.

На офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ цей указ поки що теж відсутній.

Нагадаємо, що саме Ігор Конашенков, як офіційний представник міністерства оборони РФ, регулярно озвучував на брифінгах кремлівські фейки та абсурдні звинувачення на адресу українських військових.

Наприклад, Конашенков у свій час розповідав про «пересувні групи націоналістів з бандерівцями», які нібито їздять на спеціальних «бандермобілях».

Також він озвучив фейк про «бойових птахів», яких нібито готують в Україні для зараження росіян біологічною зброєю.

З брифінгу Конашенкова росіяни дізналися про «синагогу, де зберігають зброю та боєприпаси, а також формують загони нацистів».

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