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Російський диктатор вкотре заявив, що України ніколи не існувало: нардеп відреагував

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російський диктатор вкотре заявив, що України ніколи не існувало: нардеп відреагував
Олексій Гончаренко
фото з відкритих джерел

Народний депутат Гончаренко прокоментував маячню російського диктатора про те, що «Україну створив Радянський Союз»

Сьогодні, 23 травня, Путін разом з головою конституційного суду РФ разом шукали Україну на мапі 17 століття ще часів Людовіка XIV. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Путін разом з цим Зорькіним зʼясували, що ніякої України там не було (до речі, сьогодні цьому «голові суду» особисто Путін дав орден Андрія Первозваного, напевно за те, що приніс карту, де нібито України не існує). Але пропаганда вже настільки загралася з брехнею, що обдурила навіть Путіна, або, як він любить говорити «обманулі дурака», – зазначив Гончаренко.

Він підкреслив, що колишній посол України в Австрії Олександр Щерба все пояснив у Twitter.

«По-перше, на карті все ж таки є Україна, яка називається «Ukraine, Pays des Cosaques». По-друге, Крим позначається незалежним, а улюблене місто Путіна – Петербург – належить Швеції», – написав Гончаренко.

Щерба також розповів, що карта показує, що нинішній Санкт-Петербург є шведським, а Крим незалежною державою.

«Неочікуваний поворот. Вважаю, треба відновити історичну справедливість щодо Санкт-Петербургу, бо окупаційна влада не дає почути голос шведів-пітерців», – висміяв президента РФ Олексій Гончаренко.

Російський диктатор вкотре заявив, що України ніколи не існувало: нардеп відреагував фото 1
Російський диктатор вкотре заявив, що України ніколи не існувало: нардеп відреагував фото 2

Нагадаємо, що Зорькін привіз Путіну копію карти, яку, за його словами, склали французи за часів Людовика XIV, у середині XVII століття. Він розповів, що привіз її Путіну, щоб показати, що «там немає України», а є лише Річ Посполита, «Козакія» і Московське царство. На що Путін у відповідь заявив, що «це добре відомо».

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Теги: депутат влада місто Facebook Україна посол Олександр Щерба Олексій Гончаренко путін пропаганда орден

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