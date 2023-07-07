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Резніков провів розмову з очільником Пентагону: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Резніков провів розмову з очільником Пентагону: про що говорили
Олексій Резніков та Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Під час розмови головними темами стали поточна ситуація на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції

Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався телефоном з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Про це Резніков написав у твіттері.

«Провів продуктивну телефонну розмову з моїм колегою Ллойдом Дж. Остіном III. Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання» – написав Резніков.

Міністр оборони деталізував, що з очільником Пентагону вони звірили годинники перед наступним засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться невдовзі після Вільнюського саміту НАТО.

«Також ми говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Слідкуйте за хорошими новинами…» – додав Резніков.

Міністр не озвучив конкретики, тож користувачі соцмережі припускали різні варіанти «хороших новин» як-от рішення надати України винищувачі F-16, ракети ATACMS чи касетні боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що завтра, 7 липня, Сполучені Штати Америки оголосять новий пакет військової допомоги Україні. 

Також Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну. Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.

Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

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Теги: Болгарія Україна боєприпаси Олексій Резніков соцмережі

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