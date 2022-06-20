Війна РФ проти України: Всесвітня рада церков зробила заяву

Організація планує відправити делегацію «Паломництва справедливості і миру» до Києва та Москви, щоб зустрітися з керівництвом церков

Всесвітня рада церков засудила повномасштабне вторгнення РФ на територію України і закликала до «встановлення стійкого миру». Відповідну заяву опублікували після засідання центрального комітету Всесвітньої ради церков у Женеві 15-18 червня.

Організація відкинула виправдання агресії РФ релігією, а також закликала провести обмін військовополоненими і тілами загиблих.

«Всесвітня рада церков повторює заклик глобального товариства церков, представлених у ВРЦ, до припинення цієї трагічної війни, до негайного припинення вогню, щоб зупинити смерть і руйнування, а також до діалогу та переговорів для забезпечення стійкого миру», – йдеться у документі.

Також Всесвітня рада церков засудила зловживання релігійною мовою та владою для виправдання агресії. «Війна з убивствами та всіма іншими трагічними наслідками, які вона тягне за собою, несумісна з самою природою і волею Бога щодо людства та проти наших фундаментальних християнських та екуменічних принципів», – зазначили у ВРЦ.

Релігійні діячі також закликали поважати принципи міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, а також гуманного ставлення до військовополонених. «Ми закликаємо до обміну військовополоненими та тілами загиблих комбатантів між двома сторонами», – наголосили в організації.

Організація закликала міжнародне спільноту до більших інвестицій у пошуки та сприяння миру, а не в ескалацію та розкол.

Всесвітня рада церков просить виконуючого обов’язки Генерального секретаря очолити делегацію «Паломництва справедливості і миру» до Києва та Москви, щоб зустрітися з керівництвом церков.

Генсек Всесвітньої ради церков має з’ясувати, що сприяє миру і що необхідно урядам країн для негайного припинення вогню.

Нагадаємо, на Київщині ще одна парафія перейшла до ПЦУ.