Виступив перед порожніми стільцями: як Лаврова проігнорували у штаб-квартирі ООН

Під час виступу представника Росії, делегати інших країн вийшли із зали і влаштували у фойє флешмоб на підтримку України.

Багато делегацій, зокрема західних країн, завзято бойкотують промови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в штаб-квартирі ООН у Женеві на знак солідарності з Києвом. Так, представника країни-агесора знову не пустили на Конференцію із роззброєння у Швейцарії. Йому довелося виступати онлайн перед майже порожнім залом, причому дипломати покинули засідання незадовго до трансляції його відео.

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Поки виступав Лавров, інші делегати влаштували у фойє флешмоб на підтримку України. Постійний представник України в ООН Євгенія Філіпенко оточена представниками інших країн фотографувались разом, тримаючи в руках великий український прапор. Після виступу російського міністра дипломати повернулися до роботи.

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Зазначимо, що через західні санкції літаку Лаврова заборонено проліт над територією країн ЄС. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що ООН не може забезпечити прибуття міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Женеви для участі у сесії високого рівня Ради ООН з прав людини та конференції з роззброєння. Захарова, виступаючи на одній із програм пропагандистського каналу Росія-1, вона поплакалась про труднощі, з якими зіткнувся глава МЗС Лавров і делегація, що його супроводжує.

«Європейські країни закрили свій повітряний простір для російських літаків, тому міністр Лавров не може брати участь у такій важливій конференції, ООН не може забезпечити прибуття Лаврова до Женеви», – сказала Марія Захарова.

Наприкінці представник МЗС зазначила, що Генеральний секретар ООН має докласти всіх зусиль, щоб Сергій Лавров міг брати участь у сесії високого рівня Ради ООН з прав людини та конференції з роззброєння. У такий критичний момент ООН «зобов'язаний забезпечити участь міністра Лаврова у заходах, що відбудуться у штаб-квартирі ООН та її офісу у Женеві», вважають у Росії.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров коротко зустрілися сьогодні під час засідання міністрів закордонних справ країн G20 в Індії. Росіяни стверджують, що перші дипломати говорили «на ходу» на зустрічі G20 в Індії, але не проводили ніяких конкретних перемовин щодо України.