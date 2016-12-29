- «Інтер» почистив свій новорічний вогник від «ополченця», якому заборонений в’їзд в Україну
- Дизайнером сцени Євробачення 2017 став Флоріан Відер
- Генсек ООН закликав народи країн боротися за мир
- Головування в Раді Євросоюзу перейшло Мальті
- За минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових
- В результаті нападу терориста на нічний клуб у Стамбулі загинули 39 людей
- «Укртелеком» підвищив тарифи за послуги фіксованого телефонного зв’язку
- За 2016 рік українцям заборгували понад 2 млрд гривень заробітної плати
-
- Кількість поїздок росіян до Туреччини скоротилася за рік на 77%
- Названо українського політика року. Результати інтернет-опитування
- Обраний президентом США Дональд Трамп привітав з Новим роком навіть ворогів
- Група сталкерів збиралася відсвяткувати Новий рік в зоні відчуження ЧАЕС
- Джемілєв назвав 2017-й рік вирішальним у питанні деокупації Криму
- В Донецькій області відновили два раніше зруйнованих моста
- «Сам удома»: Україну порівняли з героєм різдвяної кінострічки
- Анґела Меркель: Євросоюз може справді робити краще, ніж національна держава
- 109 українців, які на три доби застрягли в ОАЕ, вилетіли додому
- Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію щодо припинення вогню у Сирії
- 80 відвідувачів новорічного фестивалю в Австралії отримали травми під час тисняви
- В Анкарі затримали членів ІДІЛ, які готували теракти в новорічну ніч, - ЗМІ
- Французька дослідниця Росії: теорія «русского міра» нагадує прагнення «великої Німеччини»
- Агентство Fitch знизило рейтинг Приватбанку
- Наїзд на людей в Гельсінкі не є терактом, - поліція
- За рік у Сирії були вбиті майже 50 тисяч людей, - правозахисники
- У 2016 році в зоні АТО загинули 211 українських військових, - президент
- Маккейн звернувся до Путіна: Ви ніколи не зможете позбавити українців свободи і незалежності!
- Обраний президентом США Дональд Трамп привітав з Новим роком навіть ворогів
- Як зустріли Новий рік країни Тихого океану
- Анґела Меркель: Євросоюз може справді робити краще, ніж національна держава
- Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію щодо припинення вогню у Сирії
- 80 відвідувачів новорічного фестивалю в Австралії отримали травми під час тисняви
- «Сам удома»: Україну порівняли з героєм різдвяної кінострічки
- Новорічне. Що просити у Господа на межі літочислення
- Джамала привітала Україну з прийдешніми святами
- Французька дослідниця Росії: теорія «русского міра» нагадує прагнення «великої Німеччини»
- Прощавай, 2016-й! Ось що хочеться сказати нашій владі, яка втратила цей рік
- Єгор Соболєв: За 2016 рік наш комітет виявив корупцію в 147 законопроектах
- «С Новым годом, товарищи!» Мешканців окупованого Севастополя привітали різким подорожчання проїзду в транспорті
- З 1 січня е-декларації можуть стати недоступними
- «ПриватБанку» присвоїли національний кредитний рейтинг uaАA
- «Нафтогаз» отримає 478 млн євро кредиту від Світового банку
- Жахливе ДТП в центрі Києва. Автомобіль перекинувся на дах (фото)
- Дороги Києва незвично порожні від автотранспорту
- Різдвяні ярмарки в Києві: приголомшливий вид з висоти пташиного польоту
- У Києві на станції метро «Лук’янівська» жінка намагалась вкоротити собі віку
- Столичні медики переходять на посилений режим роботи в період новорічних свят
- Китайський клуб готовий заплатити за Роналдо 300 мільйонів євро
- Рибка підписав попередній контракт з турецьким «Карабюкспором»
- «Барселона» запропонувала Срні контракт і очікує на рішення гравця
- Визначено найкращих легкоатлетів та тренерів України 2016 року
- Екс-воротар київського «Динамо» може стати одноклубником Селезньова у Туреччині
Розсилка
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ