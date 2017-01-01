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    В супермаркеті клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою
    В столичному супермаркеті клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою
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    Статті
    Різдво зі свічкою біля пічки. Чому як тільки повіє вітер чи випаде сніг, міста і села залишаються без світла?
    Насправді причина не лише в погодних умовах
    П’ять порад українській молоді. Як не зіпсувати собі життя, повіривши політикам
    Як учитись, де шукати роботу і кому довіряти?
    Сенсації бюджету-2017. Грошей на дороги у шість разів менше, ніж обіцяли Порошенко і Гройсман
    Замість обіцяних 35–40 млрд гривень на дороги в бюджеті на наступний рік прописано лише 6,6 млрд гривень
    Чому цей рік новий: топ-10 «сюрпризів», що чекають на українців
    Які новації обіцяні громадянам у 2017 році
    Інтерв'ю
    Мовознавець Олександр Пономарів: Написання імен українською треба закріпити законом. Бо що це за Даніїл чи Крістіна?
    «Москва підкинула нам підступне гасло «Єдина країна – Единая страна»
    Режисер Олена Дем’яненко: Після початку війни росіяни відмовилися від роботи над фільмом «Моя бабуся Фані Каплан»
    «Одна з ізраїльських акторок не приїхала, повіривши у російську пропаганду»
    Хореограф Пітер Кайл: Я переживав через перемогу Трампа, але розумів, що на фоні подій на Донбасі наші проблеми не серйозні
    «Студенти в Америці піднімають пряму руку високо догори, а українські – напівзігнуту і низько»
    Філософ Вадим Скуратівський: Не чекайте! Перемініть начальство, тільки так, щоб на це місце не сів ще хтось страшніший
    «Вся наша історія має бути поєднанням нескінченних Майданів»
    Світ
    Лукашенко запровадив безвізовий режим для 80 країн
    Щоправда, без візи можна буде приїхати до Білорусі лише на п’ять днів
    Країна
    На Одещині 22-річний прикордонник замерз насмерть
    Молодий чоловік вирішив пішки дійти до села Шевченкове до родичів
    Економіка
    В Україні названі найпопулярніші автомобілі 2016 року
    Найчастіше українці купували французькі, німецькі та японські автомобілі
    Київ
    В столичному супермаркеті клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою
    В супермаркеті київського торговельного центру «Караван» клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою.
    Спорт
    Долгополов опустився на одну сходинку в рейтингу ATP
    Перша ракетка України тепер посідає 63-тє місце в рейтингу тенісистів-професіоналів
    Скотч
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    Главком-ТВ
    В столичному супермаркеті клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою
    В супермаркеті київського торговельного центру «Караван» клієнта відмовилися обслуговувати українською мовою.
    На боці бойовиків воюють жінки-снайпери
    Перед початком робочого тижня кияни масово з'їжджаються до столиці
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