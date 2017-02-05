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    ГОЛОВНЕНеділя, 5 лютого 2017 року
    У Румунії не припиняються мітинги: люди вимагають відставки уряду
    трансляція
    В Авдіївці без світла залишаються один мікрорайон та сім вулиць
    <p>На донецькому напрямку танки вели вогонь в районі Пісків та Кам&rsquo;янки</p>
    Протягом дня бойовики 40 разів обстріляли позиції сил АТО
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    Російський режисер Ілля Мощицький: На Донбасі триває війна, але ресторани у Києві чомусь не спорожніли
    «Люди, які в Україні говорять: «Геть російські вистави», просто залишилися без Ленкому, без МХАТу…»
    Митрополит Олександр Драбинко: Новинський з радістю сприймав побиття людей на Майдані. Кричав: «Давите их, гадов!»
    «На Афон треба їхати за духовним здобутком, а не питати: чи не заберуть у мене завод і чи не посадять»
    Олександр Грановський: Якщо Коломойський не планує виконувати зобов’язання щодо Приватбанку, я йому не заздрю
    «У довгостроковій перспективі ніяких втрат від «плівок Онищенка» для президента не буде»
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    Світ
    У Румунії не припиняються мітинги: люди вимагають відставки уряду
    За попередніми даними, в антиурядовому мітингу в Бухаресті беруть участь понад 75 тисяч громадян
    Країна
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    Коштовна комуналка: як вилізти з боргової ями з найменшими втратами
    На кінець 2016 року загальний борг українців за комунальні блага сягнув понад 20 мільярдів гривень.
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    У серпні 2016 Всесвітня боксерська рада дискваліфікувала росіянина Алєксандра Повєткіна на невизначений термін через мельдоній
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    Коштовна комуналка: як вилізти з боргової ями з найменшими втратами
    На кінець 2016 року загальний борг українців за комунальні блага сягнув понад 20 мільярдів гривень.
    «Я рятую людей музикою». Cкрипалька з Берліна зіграла в зруйнованому будинку в Авдіївці
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