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    Меморіальна&nbsp;дошка пам'яті В'ячеслава Чорновола
    У Києві відкрили дошку пам'яті В'ячеслава Чорновола
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    ГОЛОВНЕНеділя, 22 сiчня 2017 року
    інтерв'ю
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    У посольстві розповіли, коли прах Олександра Олеся перевезуть в Україну
    АТО на Донбасі
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    Статті
    Десять головних цитат інавгураційної промови президента Трампа
    «Ми робили інші країни багатими, поки велич Америки випаровувалась»
    Гібридні солодощі. Чому Порошенко закриває липецьку фабрику саме зараз?
    Порошенко зазнавав через свій бізнес у Росії величезних іміджевих втрат, але три роки вперто з цим мирився
    Інавгурація Трампа. Українські політики помоляться за Америку
    Українські політики намагаються пропіаритись на… молитві за президента іншої країни
    Оборонний бюджет-2017: скільки і кому
    Цей рік знову стане рекордним за видатками на оборону і безпеку
    Інтерв'ю
    Політолог Лілія Шевцова: Трамп – перший президент, який заходить до овального кабінету з таким низьким рейтингом
    «На сторінках американських газет імпічмент, зрада – дуже популярні слова»
    Дискваліфікований чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв: Для росіян моя вишиванка значить, що я - бандерівець і погана людина
    «Якщо дискваліфікують, то повинні пояснити за що. Але федерація не наводить жодних доводів»
    Директор кримського музею Тавриди Андрій Мальгін: Втрата «скіфського золота» є болючою для нас
    В апеляції ми наполягатимемо, що пріоритетне право на «скіфське золото» має місцева громада, а не держава
    Анатолій Гнатюк: Коли це артисти були поза політикою? Не брешіть, панове!
    «Чи міг під час Другої світової війни німецький театр приїхати на гастролі в Москву?»
    Світ
    Мадонна закликала американців на революцію
    Співачка виступила перед учасниками «Маршу жінок», який організували противники Дональда Трампа
    Країна
    ЗМІ назвали ім'я українського нардепа, на якого готували замах російські агенти
    Журналісти з'ясували, кого з депутатів хотіли вбити
    Економіка
    Фонд держмайна забрав гранітний кар'єр у екс-чиновника РНБО часів Януковича
    Оренда закінчилася, але бізнесмен більше року незаконно використовував кар’єр
    Київ
    Поїзд збив хлопця, який нічого не чув через гучну музику в навушниках
    В результаті зіткнення хлопець помер миттєво
    Спорт
    Гравець «Динамо» Гладкий погодився перейти в турецький «Аланьяспор»
    Гравець минулого літа перейшов в «Динамо» з «Шахтаря», але програв конкуренцію за місце в складі молодому Бесєдіну
    Скотч
    Первый танец президента Дональда Трампа и его жены Меланьи
    Наряды предшественниц Меланьи Трамп на инаугурациях и не только
    Триумф Дональда Трампа: голубые туфли Мелании и коробка от Тиффани
    Из-за Дональда Трампа переругался весь Голливуд
    На инаугурацию мужа Мелания Трамп надела платье от Ralph Lauren
    Стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал, как Жанна Фриске спасла девочку от акулы на Крещение
    Главком-ТВ
    У Києві відкрили дошку пам'яті В'ячеслава Чорновола
    За майже 18 років після загибелі В'ячеслава Чорновола, свою версію його вбивства вкотре оприлюднив очільник слідства у його справі Микола Голомша.
    Опубліковано відео з Італії, де розбився автобус зі школярами
    В столиці вшанували пам'ять «кіборгів», які обороняли ДАП
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