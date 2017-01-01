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    Думки вголос

    Азіатська «педаль» Кремля

    • Кямран Агаєв

      Політолог

    • Сьогодні, 07:17
    • Розсилка

    Путіну залишається лише педалювати центрально-азіатський напрямок

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    Претензии Путина на «Ялту-2» с новой администрацией США по разделу сфер влияния и закреплению за Москвой так называемой «зоны исторических интересов» и, соответственно, надежды на отмену унизительных санкций видимо преждевременны.

    В отношении Ближнего Востока, где Кремль посредством войны в Сирии пытается вернуть утраченные позиции с распадом СССР, Вашингтон недвусмысленно намекнул на условие совместных реальных действий против ИГИЛ и в целом борьбы с террористической угрозой в регионе. При этом Иран – союзник России в Сирии – рассматривается администрацией Трампа как серьезный региональный дестабилизатор и один из главных спонсоров мирового терроризма, что ставит Путина в двусмысленное положение.

    Что касается постсоветского пространства, которое Путин бесцеремонно рассматривает как безусловную вотчину России и разменную монету в воображаемом торге с Трампом, то и здесь не все так однозначно. Главная проблема – это агрессия против Украины, с нарушением ее территориальной целостности, что кремлевской пропагандой выдается как второстепенная и не представляющая якобы интерес для нынешнего главы Белого дома. По причине агрессивных действий фактически потеряна Грузия.

    Кроме того, путинско-назарбаевский проект под названием Евразийской Экономический Союз (ЕАЭС) функционирует с трудом, полон противоречий и серьезных разногласий. Западный фланг ЕАЭС, представленный Беларусью, слабеет с каждым днем, так как президент Лукашенко в последнее время откровенно высказывается относительно «интеграционных процессов» в рамках Союза и негативной роли России в их политизированности. Особенно резким было выступление Лукашенко 3 февраля на пресс-конференции в Минске, содержавшее ряд критических высказываний в адрес России. В частности, недовольство белорусского лидера касалось сокращения поставок нефти, цен на газ и действий главы Россельхознадзора С. Данкверта. Кроме того, он обвинил Россию в нарушении международных договоров.

    Кремль внешне спокойно отреагировал на беспрецедентно острое выступление президента Беларуси. В комментарии кремлевской пресс-службы говорится, что хозяйственно-экономические и коммерческие проблемы двух стран должны решаться в спокойной манере в ходе деловых переговоров. «Мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», — отмечается в комментарии.

    Как бы Кремль не старался свести упреки Лукашенко к «хозяйственно-экономическим и коммерческим проблемам двух стран», все же его нешуточное давление на Москву и текущее обострение ситуации вокруг Донбасса говорит о том, что дела на постсоветском пространстве, на которое претендует Россия, и прежде всего в его европейской части, складываются не в пользу кремлевского чекиста.

    Вырисовывается парадоксальная ситуация, которую не видит только слепой: Путин рассчитывает на мифический «договор» с Трампом, который якобы считает, что «с русскими лучше договариваться», на фоне проблематичного, можно даже сказать угасающего, влияния на претендуемое геополитическое пространство в виде бывшего СССР. Естественно, что сам Трамп и его соратники явно не политические слепцы и резонно полагают, что у кремлевского «партнера» не так уж много козырей в «договорняке» на ничью. Прежде всего, на важнейшем «поле», которое непосредственно примыкает к Европе.

    В этих условиях Кремль объявляет о предстоящей в феврале поездке Путина по странам Центральной Азии. В частности, он нанесет визит в Таджикистан и Киргизию. «Это будет целая серия поездок по центральноазиатским республикам», – добавил пресс-секретарь Д. Песков.

    Песковские слова о целой серии и поездок говорит о том, что его шеф может посетить также Казахстан и Узбекистан. Если Путин посетит сразу четыре страны, это станет самой масштабной за последние годы поездкой российского президента по Центральной Азии, где интересы и влияние России все больше притесняются со стороны Китая.

    Путину эта поездка крайне необходима по нескольким причинам. С одной стороны, надо укреплять восточный фланг ЕАЭС, состоящий из Казахстана и Киргизии. Как бы руководители этих стран, прежде всего Киргизии, не стали также, как и Лукашенко, высказывать свое давно накопившееся недовольство функционированием этой организации. Ведь совсем недавно в Санкт-Петербурге на саммите ЕАЭС президент Киргизии А. Атамбаев, в частности, отмечал, что другие страны-члены неохотно открывают свои рынки для киргизских товаров и его пришлось долго уговаривать подписать долгожданный Таможенный кодекс Союза.

    Если с Назарбаевым, который осторожно говорит о болезненных проблемах интеграции, у Путина нет особых проблем, то с новым президентом Узбекистана приходится налаживать отношения и многое здесь зависит от установления личных контактов с Мирзияевым. Узбекистан после завершения длительной и противоречивой эпохи Каримова сейчас находится на распутье. Еще на стадии президентской кампании высказывались разные мнения о том, куда новый глава Узбекистана отправится в первую очередь: в Россию или в Китай.

    Узбекистан совместно с Таджикистаном находится в зоне опасности радикального исламизма, исходящего из соседнего Афганистана. Кроме того, если покойному Каримову удалось жестко подавить и выдавить из страны возмутителей спокойствия в лице «Исламского движения Узбекистана», то Таджикистан является наиболее взрывоопасной страной этого региона – там еще сильны позиции исламистской оппозиции.

    Поездка Путина в Душанбе лишний раз продемонстрирует готовность России оказывать содействие в отражении как внутренней, так и внешней радикальной угрозы. Нахождение в Таджикистане российской дивизии способствует преодолению этой угрозы. Ташкенту же предлагается развивать военно-техническое сотрудничество. В ноябре 2016 года министры обороны России и Узбекистана подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества и план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами на 2017 год. Кроме того, реализуется программа модернизации и переоснащения вооруженных сил Узбекистана современным российским вооружением и военной техникой до 2020 года.

    Следует отметить, что Путин на встречах с лидерами стран ЦА постоянно подчеркивает возрастание угроз и вызовов в этом регионе, которые требуют консолидации усилий по их нейтрализации. «Важно не допустить прихода в наши страны боевиков «Исламского государства» и других террористических организаций», – подчеркивал он, в частности, на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Военно-политические и религиозные факторы во многом и предопределяют способность России пока удерживать страны региона в орбите своего влияния, которое, тем не менее, не может сравниться с экономической экспансией Китая.

    Таким образом, в условиях нарастания проблем с бывшими советскими республиками Европейской части, которые он сам же и создал, Путину остается лишь педалировать центрально-азиатское направление. Здесь он пока нужен не только как «защитник» от исламского радикализма и экстремизма, но и как образец авторитаризма и пожизненного правления, что отвечает азиатским представлениям о власти. Как долго сможет кремлевский чекист патронировать эту часть бывшей российско-советской империи покажет время. Тем не менее, демарш Лукашенко показывает, что Путину делать это будет все труднее и труднее.

    Джерело: Каспаров.ру
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Олександр Лукашенко Путін Дональд Трамп Казахстан Кітай
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