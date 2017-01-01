Газові клещні Кремля

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Апетит «Газпрому» розростається

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20 января глава «национального достояния» России – ПАО «Газпром» А.Миллер доложил другому «национальному достоянию» Путину итоги работы газового монополиста в 2016 году.

Вряд ли эту «рабочую встречу», состоявшуюся в Ново-Огареве, можно назвать дежурной, наподобие многочисленных визитов к главному всевозможных губернаторов, министров и других нынешних опричников. «Газпром» имеет непреходящее значение и занимает особое место в чекистской матрице власти, выполняя две критические функции – обеспечивает жизнедеятельность правящего режима и одновременно является его инструментом по достижению сомнительных внешнеполитических целей. Поэтому Путину, находящемуся сейчас в непростой финасово-экономической ситуации и под сохраняющимися санкциями, важна постоянная информация о деятельности этого «государства в государстве».

Судя по докладу Миллера, дела у кремлевской кормушки складываются неплохо. «Мы достигли рекордных объемов поставки газа в дальнее зарубежье в 2016 году, прирост составил 12,5%, объемы поставки — чуть меньше 180 млрд куб. м газа. Это исторические показатели, таких объемов не было во времена СССР и во времена новой России. И доля «Газпрома» только за один год на европейском газовом рынке возросла на 3% и составила 34%. Самую большую динамику в абсолютных цифрах показал наш рынок номер один, самый наш большой рынок — это рынок Германии: он прирос на 4,5 млрд куб. м газа. Мы в Германию поставили 49,8 млрд куб. м, это на 10% больше», – отрапортовал главный газовик страны.

Парадоксально, но факт: антипутинские американо-европейские солидарные санкции не смогли предупредить такие рекордные размеры продаж «Газпрома» на европейские рынки, что, естественно, придает уверенность и прибавляет спесь Путину. С сожалением приходится признать, что достижению «исторических показателей» российского газового монстра в немалой степени способствовала, принятая после агрессии России против Украины, так называемая «новая энергетическая стратегия» Евросоюза, ставящая своей целью уменьшение зависимости от российского газа. На поверку эта стратегия привела лишь к беспрецедентному увеличению доли «Газпрома» на европейском газовом рынке, что с удовлетворением и отметил Миллер.

Можно много рассуждать о плюсах и минусах энергетической стратегии ЕС и причинах ее неэффективности с точки зрения противостояния монопольному положению российского газового концерна на еврорынках. Но одно обстоятельство не вызывает сомнений: за почти четырехлетнее противостояние с Россией из-за Украины Брюссель слишком затянул с поиском альтернативных источников газа за пределами России, что и привело не только к сохранению удельного веса российского газа, но и его фактическому росту.

Такому странному положению и неудаче с энергетической диверсификацией ЕС способствуют и сепаратные сделки отдельных его членов с российским монополистом и отсутствие единства в оценке новых проектов «Газпрома», в первую очередь злополучного «Северного потока – 2», поддерживаемого Германией, но вызывающего возражение, в частности, у стран Восточной Европы и Балтии. При этом, как подчеркнул Миллер, действующий газопровод «Северный поток» загружен на свою максимальную техническую возможность. «Мы провели испытания газопровода, получили технические подтверждения, и на сегодняшний день идем даже выше проектной мощности. Без сомнения, это говорит о том, что проект «Северный поток – 2» востребован потребителями, и за него, конечно, голосуют потребители, – заверил он Путина.

Между тем, второй очередью «Северного потока» (общая мощность составит 110 млрд. кубометров газа в год) аппетиты Газпрома не ограничиваются. Вскоре после доклада в Ново – Огарево, на состоявшейся в Вене 24- 25 января Европейской газовой конференции заместитель Миллера, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» А.Медведев в своем выступлении заявил о том, что Россия готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу посредством строящегося Трансадриатического трубопровода (ТАР), который протянется от турецко-греческой границы через Грецию, Албанию, далее по дну Ионического моря на юг Италии. Тем самым, Медведев ясно намекнул на возможность расширения проекта «Турецкий поток», который, в соответствии с подписанным в октябре 2016 года российско-турецким межправсоглашением, пока предусматривает строительство одной ветки для внутренних потребностей Турции.

И это несмотря на то, что 878 км ТАР, утвержденный ЕС и ввод которого планируется в 2020 году, является фактическим продолжением также строящегося сейчас Трансанатолийского газопровода (TANAP) по доставке газа в Европу из каспийского месторождения Азербайджана, транзитом через Грузию и Турцию. Эти два газопровода являются составляющими частями мегапроекта «Южный газовый коридор», который изначально рассматривался Брюсселем как альтернатива российскому газу.

Таким образом предложения, сделанные замом Миллера в Вене говорит о том, что «Газпром» наряду с северным маршрутом не прочь продавливать и южное направление. Конечно же не без подддежрки нового старого «друга» Путина Эрдогана, которого смело можно назвать «южным лоббистом» Кремля, наряду со Шредером, который уже давно записался в услужению Путину и является «северным газовым лоббистом». Кроме того, венские откровения высокопоставленного представителя «Газпрома» ставят под сомнение постоянные заявления российской стороны о том, что Москва не рассматривает азербайджанский проект по доставке газа в Европу в качестве конкурента «Турецкому потоку». Не говоря уже о том, что планы по внедрению в Трансадриатический газопровод посредством турецкой стороны может сказаться и на отношениях между Баку и Анкарой, которые, как известно, носят стратегический характер.

На нарушение газовых планов Азербайджана как в дальнем, так и ближнем зарубежье направлена и деятельность «Газпрома» по активизации своей деятельности на грузинском направлении. Как известно, «Газпром» за использование территории Грузии в качестве транзита по прокачке газа в Армению поставляет Тбилиси 200 млн. кубометров сырья ежегодно. При том, что 90% всех потребностей Грузии в природном в газе обеспечивает Азербайджан. В последние годы Москва пытается навязать Тбилиси большие объемы поставок с целью уменьшить долю азербайджанского газа. Были проведены серии переговоров между Миллером и министром энергетики Грузии К. Каладзе, которые, к огорчению российской стороны, закончились безрезультатно.

Между тем, по информации грузинских источников, в декабре прошлого года вновь состоялись активные переговоры между сторонами как по транзиту, так и по закупкам российского газа, о которых, кстати, руководство «Газпрома» умалчивает. Более того, в начале января между правительством Грузии и «Газпромом» было подписано соглашение о постепенном переходе на монетарную форму расчетов за транзит. Причем, соглашение предусматривает использование валюты, полученной грузинской стороной, на закупку сырья у «Газпрома» в нарастающих объемах.

Хотя детали соглашения не разглашаются, оно вызвало протест со стороны оппозиционных партий и гражданских организаций Грузии, несмотря на заверения президента Маргвелашвили и министра энергетики об отсутствии политической подоплеки и обеспечении прежде всего интересов страны. Несмотря на эти заверения, все же налицо попытки Москвы бросить тень на долгосрочное энергетическое сотрудничество между двумя закавказскими республиками, имея ввиду, что Грузия, помимо покупателя, является фактически единственным в настоящее время коридором для выхода азербайджанского газа на внешние рынки.

Еще одним важным моментом кавказских планов «Газпрома» является то, что посредством укрепления и расширения транзитных возможностей через Грузию и Армению выйти на газотранспортную систему Ирана и тем самым подтвердить свои претензии в «Южном газовом коридоре», в участии которого проявляет интерес и Тегеран. Или, по крайне мере, внести раскол и противоречия в этот важный для Евросоюза мегапроект.

Таким образом, налицо продолжение газовых игрищ Кремля с появлением новых элементов, явно рассчитанных на сохранение и увеличение своей роли на мировом газовом рынке, прежде всего в Европе. Прежде Евросоюз в своем энергетическом противостоянии с Москвой мог рассчитывать на поддержку Б. Обамы, в частности с его программой по расширению добычи сланцевого газа и его экспорта в Европу. Новоизбранный президент США пока не прояснил свою энергетическую политику, однако, учитывая его антиобамовские указы, можно предположить, что и программу по сланцевому газу ждет печальная участь.

Все это говорит о том, что в ближайшем будущем Европа будет безнадежно находиться наедине с ненасытным российским газовым монстром, что не предвещает ничего хорошего в сдерживании агрессивного путинского режима.

Джерело: Каспаров.ру

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