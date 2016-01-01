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    Думки вголос

    Російські рекорди: знищено 9 тисяч тонн їжі

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    • 26 Грудня, 22:18
    • Розсилка
    Знищення їжі в Росії
    Знищення їжі в Росії

    Шкода, що Россільгоспнагляд не дає відповідь на питання, що цікавить всіх: кому від цього стало краще?

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    Россельхознадзор гордо рапортует: с момента введения антисанкций в России уничтожено 9 тысяч тонн еды.

    То есть 9 миллионов килограмм продуктов раздавили тракторами и выкинули на свалки эти соколики. Включая 389 тысяч килограмм мяса и птицы.

    Жалко, что Россельхознадзор не сообщает ответ на вопрос, интересующий всю страну: кому от этого стало лучше?

    Или: почему бы эти продукты не уничтожить путём съедания теми, кому и покупка еды в дом выходит накладно?

    Например, государственная статистика говорит нам, что в России 617 тысяч детей-инвалидов.

    Наверное, не все семьи с такими детьми — малоимущие. Возьмём пропорцию для всего населения. У нас 13% за чертой бедности. Значит, из общего количества семей, где есть дети-инвалиды (будет считать для простоты, что их 617 тысяч — по количеству детей), 80 210 семей, где есть ребёнок-инвалид, за чертой бедности.

    Таким образом, если бы эти продукты не давили тракторами, а передали таким семьям, то все полтора года «антисанкций» они могли бы получать бесплатно полтора килограмма продуктов в неделю, начиная с 6 августа 2015 года. Наверное, не отказался бы от такой прибавки человек, чей доход меньше 9 700 рублей в месяц и он на эти деньги должен за ребёнком-инвалидом ухаживать.

    Получается, что даже если государству так важны эти идиотские (и вредные) «антисанкции», то можно было бы реализовать часть с уничтожением продуктов так, чтобы 80 210 семьям, чья жизнь особенно горька и тяжела, стало немного лучше.

    Да, государство понесло бы определенные затраты в смысле распределения, но так и уничтожение не бесплатно.

    Что мы получили вместо этого?

    1. Бизнес, который вез эти продукты, разорился или понёс большие убытки.

    2. На прилавках мы видим замечательные белорусские мидии и прочие деликатесы, растущие только на тёплом атлантическом побережье этой страны.

    3. Бедные не получили бесплатной еды, и их жизнь не стала легче.

    4. Рост цен на продукты ударил по каждому домохозяйству в стране, а особенно сильно — именно по бедным.

    5. Сказочно обогатились таможенники и сам россельхознадзор, чиновники которых принимали решение «это уничтожить, а это не надо». Понятно, что предприниматель, привезший фуру с продуктами, готов будет заплатить любую взятку, лишь бы его товар не уничтожили.

    Такое впечатление, что где-то действует штаб вражеского командования, управляющий Кремлём. Каждый день они сидят и  придумывают новую операцию «Как сделать обычного человека беднее, а коррупционеру дать новую возможность», а Кремль эти операции блестяще реализовывает.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія
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