На смерть Євгена Євтушенка

Анатолій Матвійчук Народний артист

Анатолій Матвійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко

Мовою оригіналу

А ты спроси,

Россия, у себя,

Свою гордыню

Придержав хоть малость,

Как так случилось,

Как такое сталось,

Что Гении уходят от тебя?

Как ни крути,

Их выбор невелик,

Петля иль пуля, плаха иль темница,

А если повезет – то заграница,

Земля чужая и чужой язык.

Уходят,

Кто в нирвану,

Кто в запой,

Рванув до крови

Струны напоследок,

Как много их,

Твоих, Россия, деток.

Потерянных,

Отторгнутых тобой.

Так кто же ж светоч твой,

И кто – кумир?

Что для тебя столица?

Что – задворки?!

Кто в Лондоне, кто в Вене,

Кто в Нью-Йорке, -

Твои Титаны

Покидают мир.

И делая

Последний тяжкий вздох,

И в небо устремив

Глаза пустые,

Они скорбят не о тебе, Россия,

Они тебя жалеют,

Видит Бог.

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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