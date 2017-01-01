На смерть Євгена Євтушенка
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Розсилка
В США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко
Мовою оригіналу
А ты спроси,
Россия, у себя,
Свою гордыню
Придержав хоть малость,
Как так случилось,
Как такое сталось,
Что Гении уходят от тебя?
Как ни крути,
Их выбор невелик,
Петля иль пуля, плаха иль темница,
А если повезет – то заграница,
Земля чужая и чужой язык.
Уходят,
Кто в нирвану,
Кто в запой,
Рванув до крови
Струны напоследок,
Как много их,
Твоих, Россия, деток.
Потерянных,
Отторгнутых тобой.
Так кто же ж светоч твой,
И кто – кумир?
Что для тебя столица?
Что – задворки?!
Кто в Лондоне, кто в Вене,
Кто в Нью-Йорке, -
Твои Титаны
Покидают мир.
И делая
Последний тяжкий вздох,
И в небо устремив
Глаза пустые,
Они скорбят не о тебе, Россия,
Они тебя жалеют,
Видит Бог.
Джерело: блог Анатолія Матвійчука