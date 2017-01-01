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    Думки вголос

    На смерть Євгена Євтушенка

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Сьогодні, 10:43
    • Розсилка

    В США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко

    Мовою оригіналу

    А ты спроси, 
    Россия, у себя,
    Свою гордыню 
    Придержав хоть малость,
    Как так случилось,
    Как такое сталось,
    Что Гении уходят от тебя?

    Как ни крути,
    Их выбор невелик,
    Петля иль пуля, плаха иль темница,
    А если повезет – то заграница,
    Земля чужая и чужой язык.

    Уходят,
    Кто в нирвану,
    Кто в запой,
    Рванув до крови
    Струны напоследок,
    Как много их, 
    Твоих, Россия, деток.
    Потерянных,
    Отторгнутых тобой.

    Так кто же ж светоч твой,
    И кто – кумир?
    Что для тебя столица?
    Что – задворки?!
    Кто в Лондоне, кто в Вене,
    Кто в Нью-Йорке, -
    Твои Титаны
    Покидают мир.

    И делая
    Последний тяжкий вздох,
    И в небо устремив
    Глаза пустые,
    Они скорбят не о тебе, Россия,
    Они тебя жалеют,
    Видит Бог.

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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