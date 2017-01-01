Чому Україна є правонаступницею УНР, а не УРСР

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урочисте проголошення Акту Злуки

22 січня 1919 року в Києві відбулося урочисте проголошення Акту Злуки - об'єднання УНР та ЗУНР в єдину державу

Попри століття роз'єднання між різними імперіями, українці виявили свою волю до життя в єдиній Україні. Саме цей день ми святкуємо як День Соборності - символ єдності усіх українських земель та усіх українців.

Але 22 січня 1918 року, рівно за рік до цього, в Києві було проголошено IV Універсал - яким декларувалася повна незалежність суверенної Української Народної Республіки. Це був перший в модерній історії акт проголошення незалежної української держави - який ніким і ніколи не був скасований.

Переконаний, що ми повинні трактувати акт 24 серпня 1991 року саме як відновлення незалежності. Це необхідно відобразити і на законодавчому рівні, закріпивши тяглість сучасної державності від питомо української традиції, а не від московського фейку під назвою «УССР». Зі святом!

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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